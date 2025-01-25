НЛО и фантомы над Уфой — объяснение ученого

Эксперт сразу заметил, что фантомные метки — явление не новое и не самое редкое, с этим феноменом знаком практически каждый профессиональный пилот. Речь идёт не о ложных срабатываниях, а о реальных объектах или явлениях — от беспилотников и стай птиц до солнечной активности и изменяющегося грозового фронта, — которые современное оборудование способно распознать, однако гражданские лайнеры такими технологиями не оснащены.