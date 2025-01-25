НЛО и фантомы над Уфой — объяснение ученого

Posted 25 января, 03:53
Published 25 января, 03:53
Modified 25 января, 03:59
Updated 25 января, 03:59
Напомним, в январе 2025 года участились случаи обнаружения локаторами «фантомов» в небе. Радары показывали наличие рядом крупных объектов, однако никаких самолётов поблизости на самом деле не было.
Так, лайнер, выполнявший рейс из Уфы в Ташкент, засёк сразу пять «НЛО». Позже аналогичные инциденты случились на направлениях «Уфа — Москва», «Шарджа — Уфа» и «Минеральные Воды — Уфа».
В беседе с Mkset Андрей Кашаров, специальный корреспондент журнала «Современная электроника», рассказал, почему радары уфимских самолётов могут «сходить с ума» в небе.
Эксперт сразу заметил, что фантомные метки — явление не новое и не самое редкое, с этим феноменом знаком практически каждый профессиональный пилот. Речь идёт не о ложных срабатываниях, а о реальных объектах или явлениях — от беспилотников и стай птиц до солнечной активности и изменяющегося грозового фронта, — которые современное оборудование способно распознать, однако гражданские лайнеры такими технологиями не оснащены.
— Электронный радар действует по принципу дальномера или эхолота. Говорить о том, что обнаружен фантомный объект или НЛО — некорректно. Всегда можно установить курс, размер, форму, иные особенности, вплоть до радиоактивного излучения. Радары гражданских самолетов (и их пилоты) не могут классифицировать цели (объекты) по форм-фактору, в отличие от военных, — рассказал специалист.
Вероятнее всего, считает Кашаров, так называемые фантомные метки на радарах лайнеров — либо стаи птиц, либо явления погоды, такие как скопления облачности и грозовые поля. Не исключено также, что метками могли быть боевые самолёты, применяющие технологии маскировки.
— Смотреть надо не на наличие «меток», а на динамику изменения их активности. Стаи птиц типично не летят на одной высоте, они перемещаются, облака, отражающие сигнал радара при наличии грозовой активности, не перемещаются со скоростью самолета, а крупные БПЛА редко летят на высотах 12-18 км над землей, не меняя траектории полета, — объяснил собеседник издания.
Бояться, как заверил эксперт, этих явлений не стоит.
— Если объекты, зафиксированные гражданским радаром, исчезают с радара (как временные явления, что чаще всего) — опасаться нечего. Если остаются активными в той же фазе, направлении и локации, тогда уместно зафиксировать полученные данные в бортовом журнале и в переговорах с диспетчером (с автоматической фиксацией в бортовом «черном ящике») и сопоставить (впоследствии) данные с РЛС военных по месту и времени, — резюмировал Кашаров.