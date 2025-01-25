Неделя в Башкирии: волна заражений, НЛО в небе, пересмотр границ

На протяжении двух лет до назначения — с апреля 2022 года по май 2024 — чиновница находилась на должности заместителя главы Минтранса. Её предшественник на новом посту и бывший начальник — Александр Клебанов. В мае 2024 года его задержали по делу о крупном взяточничестве и уволили.