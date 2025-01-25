Неделя в Башкирии: волна заражений, НЛО в небе, пересмотр границ

Posted 25 января, 04:17
Published 25 января, 04:17
Modified 25 января, 12:53
Updated 25 января, 12:53
Аналитики Росстата подсчитали рост цен в Башкирии по итогам 2024 года. Согласно данным статистического ведомства, к концу декабря она составила 8,87%. Для сравнения, в ноябре 2024 года показатель составлял 8,22%, а в декабре 2023 года — уже 6,87%. Таким образом, за год фиксируется рост в 2%.
Отразилась инфляция практически на всех видах продуктов. На удивление, упали в цене при этом куриные яйца, ранее стремительно дорожавшие.
Уфимские рейсы в январе 2025 года несколько раз засекли странные точки на радарах, при этом никаких самолётов поблизости замечено не было.
Так, лайнер, выполнявший рейс из Уфы в Ташкент, засёк сразу пять «НЛО». Позже аналогичные инциденты случились на направлениях «Уфа — Москва», «Шарджа — Уфа» и «Минеральные Воды — Уфа».
В беседе с Mkset Андрей Кашаров, специальный корреспондент журнала «Современная электроника», рассказал, почему радары уфимских самолётов могут «сходить с ума» в небе.
Любовь Минакова, ранее возглавлявшая региональный Минтранс в статусе исполняющей обязанности, получила должность руководителя ведомства официально. Напомним, «и. о.» министра чиновница стала в мае 2024 года, после инаугурации руководителя Республики Башкортостан и роспуска правительства Минакова сохранила свои полномочия.
На протяжении двух лет до назначения — с апреля 2022 года по май 2024 — чиновница находилась на должности заместителя главы Минтранса. Её предшественник на новом посту и бывший начальник — Александр Клебанов. В мае 2024 года его задержали по делу о крупном взяточничестве и уволили.
Пока в Минтрансе утвердили нового главу, суд вынес решение о мере пресечения вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву, чьё дело может быть связано с обвинением против экс-главы Минтранса РБ Клебанова.
Ранее Басманный суд Москвы принял решение оставить чиновника за решёткой до 28 февраля. Адвокат Марзаева попытался обжаловать это решение, однако служители фемиды остались непреклонны.
Напомним, в сентябре 2024 года госслужащего задержали по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствие, речь идёт как минимум о ₽37 млн, которые он получил от транспортной компании за покровительство.
В этом году жители Башкирии столкнулись с агрессивными вспышками пневмонии. Особенно быстро заболевание распространяется в школах и детских садиков. Причиной роста заболеваемости является мутация метоплазм, поделилась в беседе с Ufanovosti.ru пульмонолог Лилия Козырева.
Демаркацию линий между муниципалитетами решили провести депутаты башкортостанского парламента.
Корректировке, согласно задумке народных избранников, должна подвергнуться внутренняя граница Архангельского района Башкортостана, а именно — в деревне Устье-Бассы.
Проблемы у жителей муниципалитета возникают из-за того, что населённый пункт фактически «залезает» на Бакалинский и Тавакачевский сельсоветы. Так, из-за бюрократической неразберихи стало невозможным легально выделять новые участки под индивидуальное жилстроительство.