Мавлиев показал свой табель

Как видно из документа, опубликованного мэром, учился он в первой своей альма-матер не самым худшим образом — строго на «хорошо», что обычно соответствует оценке «4» по пятибалльной системе. По дисциплинам, где оценка не ставится, у Мавлиева исключительно отметки «зачёт».