Мавлиев показал свой табель

Posted 25 января, 15:43
Published 25 января, 15:43
Modified 25 января, 18:38
Updated 25 января, 18:38
Как видно из документа, опубликованного мэром, учился он в первой своей альма-матер не самым худшим образом — строго на «хорошо», что обычно соответствует оценке «4» по пятибалльной системе. По дисциплинам, где оценка не ставится, у Мавлиева исключительно отметки «зачёт».
Напомним, мэр Уфы в 2011 году окончил тогдашний БГУ (ныне Уфимский университет науки и технологий) на юриста. После получения диплома прошёл переподготовку в Московской высшей школе бизнеса. В 2014 году получил ещё одно образование в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Ранее Mkset в преддверии Татьяниного дня выяснил, сколько в Уфе существуют организаций, названных этим женским именем.