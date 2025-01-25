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Posted 25 января, 15:43

Published 25 января, 15:43

Modified 25 января, 18:38

Updated 25 января, 18:38

Опубликованы университетские оценки мэра Уфы

Мавлиев показал свой табель

25 января 2025, 15:43
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Опубликованы университетские оценки мэра Уфы

Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев в субботу, 25 января, в Татьянин день (День российского студенчества) решил обнародовать свою зачётную книжку времён обучения в Башгосуниверситете.

Как видно из документа, опубликованного мэром, учился он в первой своей альма-матер не самым худшим образом — строго на «хорошо», что обычно соответствует оценке «4» по пятибалльной системе. По дисциплинам, где оценка не ставится, у Мавлиева исключительно отметки «зачёт».

Напомним, мэр Уфы в 2011 году окончил тогдашний БГУ (ныне Уфимский университет науки и технологий) на юриста. После получения диплома прошёл переподготовку в Московской высшей школе бизнеса. В 2014 году получил ещё одно образование в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Татьяны не пользуются спросом Уфе
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Ранее Mkset в преддверии Татьяниного дня выяснил, сколько в Уфе существуют организаций, названных этим женским именем.

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