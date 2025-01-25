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Posted 25 января, 13:26

Published 25 января, 13:26

Modified 25 января, 15:08

Updated 25 января, 15:08

Хабиров встретился с легендами советского спорта

Хабиров: «В Уфе высадился десант…»

25 января 2025, 13:26
Фото: mkset.ru.

Хабиров встретился с легендами советского спорта

Столицу Башкирии в пятницу и субботу, 24–25 января, посетили известные советские спортсмены.

Среди гостей: заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский, чемпион Олимпиады-1972 Иван Едешко, а также баскетболисты Валерий Тихоненко, Светлана Антипова, Ирина Минх, Ирина Сумникова и Елена Швайбович.

— Сегодня в Уфе — настоящий звездный десант величайших спортсменов Советского Союза, — сопроводил глава Башкирии Радий Хабиров подписью совместный снимок с игроками и тренерами.

Поводом для визита стал Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола, который прошёл в Уфе в субботу, 25 января, в Татьянин день. В соревновании между сборными «Восток» и «Запад» победителями вышла первая команда соответственно. Причём, как в женском, так и в мужском баскетболе.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии коммерческим спортивным организациям для детей запретят называться «школами».

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