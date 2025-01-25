Хабиров: «В Уфе высадился десант…»

Posted 25 января, 13:26
Published 25 января, 13:26
Modified 25 января, 15:08
Updated 25 января, 15:08
Среди гостей: заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский, чемпион Олимпиады-1972 Иван Едешко, а также баскетболисты Валерий Тихоненко, Светлана Антипова, Ирина Минх, Ирина Сумникова и Елена Швайбович.
— Сегодня в Уфе — настоящий звездный десант величайших спортсменов Советского Союза, — сопроводил глава Башкирии Радий Хабиров подписью совместный снимок с игроками и тренерами.
Поводом для визита стал Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола, который прошёл в Уфе в субботу, 25 января, в Татьянин день. В соревновании между сборными «Восток» и «Запад» победителями вышла первая команда соответственно. Причём, как в женском, так и в мужском баскетболе.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии коммерческим спортивным организациям для детей запретят называться «школами».