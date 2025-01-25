Хабиров: «В Уфе высадился десант…»

Поводом для визита стал Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола, который прошёл в Уфе в субботу, 25 января, в Татьянин день. В соревновании между сборными «Восток» и «Запад» победителями вышла первая команда соответственно. Причём, как в женском, так и в мужском баскетболе.