Даже собака есть не станет: Роскачество забраковало популярные колбасы

Posted 25 января, 11:38
Published 25 января, 11:38
Modified 25 января, 11:55
Updated 25 января, 11:55
Роскачество отправило на исследование почти 20 марок популярного у россиян мясного продукта. На стол к экспертам легло ассорти колбас под названием «Московская». Аналитики сделали как общие, так и частные выводы. Они будут интересны и полезны всем тем, кто любит колбасу.
Какая «Московская» колбаса лучше? Можно ли доверять информации на упаковке? Какие колбасы безопасны и вкусны, а какие лучше не покупать? На эти и другие вопросы мы ответим, проведя исследование 19 торговых марок варено-копчёной колбасы «Московская».
В ходе исследования мы выяснили, что все колбасы изготовлены из говядины. Однако стоит отметить, что в магазинах можно найти не только мясную варено-копчёную «Московскую», но и куриную, которая производится из мяса птицы. Это связано с тем, что существует два ГОСТа на «Московскую» колбасу. Один из них предписывает использовать говядину, а другой — мясо птицы. Как отличить эти колбасы, читайте здесь.
В состав колбасы уменьшилось количество жира и соли. Колбаса, когда-то популярная в советские времена, утратила свой прежний вкус. Теперь она стала менее жирной и соленой! Производители объясняют это изменениями в предпочтениях потребителей. К тому же, согласно ГОСТу, допускается использование меньшего количества данных ингредиентов.
В колбасе увеличилось содержание влаги, она стала менее сухой. Многие производители, такие как «Ремит», «Мясницкий ряд» и «Егорьевская фабрика колбасно-гастрономическая имени К. Ю. Афанасьева», не досушивают свою продукцию, из-за чего консистенция напоминает смесь варёно-копчёной и варёной колбасы. Хотя производители ссылаются на потребительские предпочтения, это не соответствует стандартам ГОСТ.
Больше влаги означает меньше мяса. Продукция указанных брендов не соответствует требованиям по содержанию белка. Некоторые колбасы шести марок не радуют вкусом и запахом.
В колбасах «Черкашин и партнеръ» обнаружены превышения по содержанию нитрита натрия. Этикетки вводят в заблуждение, так как содержимое не всегда соответствует указанному. В некоторых образцах найдены следы ветеринарных препаратов, что не отвечает законодательным нормам.
История колбасы уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о колбасных изделиях можно найти в античных источниках. В Древнем Риме и Греции уже существовали похожие на колбасу продукты, которые готовились из измельченного мяса, смешанного с приправами и специями. Эти смеси упаковывали в кишки животных и варили или коптили для длительного хранения.
В Средние века колбасные изделия стали популярны в Европе, особенно в Германии и Австрии. Здесь начали использовать оболочки из кишок животных, а также различные специи для придания колбасам уникального вкуса. В Германии, например, появилась известная на весь мир колбаса Wurst, которая до сих пор остается популярным продуктом.
В России колбаса также имеет долгую историю. Первые упоминания о колбасных изделиях на Руси относятся к XV веку. В те времена колбаса готовилась из мяса дичи, свинины и говядины, с добавлением специй и приправ. Особенностью русской колбасы было то, что она часто готовилась впрок и хранилась в специальных сосудах.
В XIX веке в России начали появляться первые промышленные предприятия по производству колбасных изделий. Одним из таких предприятий стала московская фабрика «Микоян», основанная в 1934 году. В советское время колбаса стала неотъемлемой частью рациона советских граждан. Она производилась в огромных количествах и была доступна практически всем слоям населения.
С распадом Советского Союза и переходом к рыночной экономике в России появилось множество новых производителей колбасных изделий. Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие колбас, от традиционных до экзотических. Однако, несмотря на разнообразие, многие люди продолжают ценить классические сорта, такие как «Докторская», «Сервелат» и «Московская».