Даже собака есть не станет: Роскачество забраковало популярные колбасы

В ходе исследования мы выяснили, что все колбасы изготовлены из говядины. Однако стоит отметить, что в магазинах можно найти не только мясную варено-копчёную «Московскую», но и куриную, которая производится из мяса птицы. Это связано с тем, что существует два ГОСТа на «Московскую» колбасу. Один из них предписывает использовать говядину, а другой — мясо птицы. Как отличить эти колбасы, читайте здесь.