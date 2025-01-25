Авария в Башкирии оборвала три жизни

На автодороге, ведущей из деревни в соседнее Бердагулово столкнулись отечественная «Приора» и иномарка Volkswagen Polo. Несчастный случай унёс жизни водителя «Лады», а также его пассажирки. Смерть их наступила ещё до прибытия бригады скорой. Ещё троих пострадавших увезли в больницу, однако один из них — пассажир «Фольксвагена» — погиб по дороге в госпиталь.