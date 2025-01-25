mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 18:39

Published 25 января, 18:39

Modified 25 января, 18:41

Updated 25 января, 18:41

В Башкирии расследуют аварию с тремя погибшими

Авария в Башкирии оборвала три жизни

25 января 2025, 18:39
Фото: ГАИ.

В Башкирии расследуют аварию с тремя погибшими

Под деревней Кумбино в Белорецком районе Башкортостана произошло ДТП с трагическим исходом днём субботы, 25 января.

На автодороге, ведущей из деревни в соседнее Бердагулово столкнулись отечественная «Приора» и иномарка Volkswagen Polo. Несчастный случай унёс жизни водителя «Лады», а также его пассажирки. Смерть их наступила ещё до прибытия бригады скорой. Ещё троих пострадавших увезли в больницу, однако один из них — пассажир «Фольксвагена» — погиб по дороге в госпиталь.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах случившегося.

Египтянин устроил аварию в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии нелегальные мигранты стали участниками ДТП.

Читайте также:
Фура закрыла дорогу под УфойПьяный лихач лишил Башкирию Нового годаОбезумевший «Лексус» чуть не раздавил уфимку
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика