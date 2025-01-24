Женщина стала главным дорожником Башкирии

Posted 24 января, 14:43
Published 24 января, 14:43
Modified 24 января, 14:53
Updated 24 января, 14:53
Любовь Минакова, ранее возглавлявшая региональный Минтранс в статусе исполняющей обязанности, получила должность руководителя ведомства официально. Напомним, «и. о.» министра чиновница стала в мае 2024 года, после инаугурации руководителя Республики и роспуска правительства Минакова сохранила свои полномочия.
На протяжении двух лет до назначения — с апреля 2022 года по май 2024 — чиновница находилась на должности заместителя главы Минтранса. Её предшественник на новом посту и бывший начальник — Александр Клебанов. В мае 2024 года его задержали по делу о крупном взяточничестве и уволили.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд оставил в СИЗО вице-премьера Республики Башкортостан Алана Марзаева, которого обвинили в коррупции. Преступный эпизод, по версии следствия, связан с делом экс-главы Минтранса РБ Клебанова.