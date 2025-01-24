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Posted 24 января, 14:43

Published 24 января, 14:43

Modified 24 января, 14:53

Updated 24 января, 14:53

Любовь Минакова назначена министром транспорта Башкирии

Женщина стала главным дорожником Башкирии

24 января 2025, 14:43
Фото: Минтранс РБ.

Любовь Минакова назначена министром транспорта Башкирии

Власти Башкирии объявили о важном кадровом решении в пятницу, 25 января.

Любовь Минакова, ранее возглавлявшая региональный Минтранс в статусе исполняющей обязанности, получила должность руководителя ведомства официально. Напомним, «и. о.» министра чиновница стала в мае 2024 года, после инаугурации руководителя Республики и роспуска правительства Минакова сохранила свои полномочия.

На протяжении двух лет до назначения — с апреля 2022 года по май 2024 — чиновница находилась на должности заместителя главы Минтранса. Её предшественник на новом посту и бывший начальник — Александр Клебанов. В мае 2024 года его задержали по делу о крупном взяточничестве и уволили.

Вице-премьер Башкирии остался зимовать за решёткой
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Ранее Mkset сообщал о том, что суд оставил в СИЗО вице-премьера Республики Башкортостан Алана Марзаева, которого обвинили в коррупции. Преступный эпизод, по версии следствия, связан с делом экс-главы Минтранса РБ Клебанова.

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