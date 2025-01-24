Восточный выезд в Уфе закрыли

Напомним, в течение января, как сообщал Mkset, Восточный выезд будет перекрываться ещё как минимум трижды по тем же причинам. Время действия ограничений выбрали в связи с тем, что в указанные промежутки — минимальный трафик. Соответственно, он не должен вызвать серьезных затруднений на городских дорогах.