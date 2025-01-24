Восточный выезд в Уфе закрыли

Posted 24 января, 20:00
Published 24 января, 20:00
Modified 24 января, 20:00
Updated 24 января, 20:00
Автодорога «Восточный выезд» в Уфе по всей протяжённости будет недоступна для водителей на протяжении нескольких часов — с 01:00 до 05:00. Кроме самой трассы, закрыты и въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 и Фёдоровки.
Всё время, пока дорога закрыта, рабочие будут монтировать новые коммуникации.
Напомним, в течение января, как сообщал Mkset, Восточный выезд будет перекрываться ещё как минимум трижды по тем же причинам. Время действия ограничений выбрали в связи с тем, что в указанные промежутки — минимальный трафик. Соответственно, он не должен вызвать серьезных затруднений на городских дорогах.