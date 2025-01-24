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Posted 24 января, 20:00

Published 24 января, 20:00

Modified 24 января, 20:00

Updated 24 января, 20:00

Восточный выезд в Уфе закрыли

Восточный выезд в Уфе закрыли

24 января 2025, 20:00
Фото: Росавтодор.
Транспортные ограничения ввели на единственной платной трассе Башкирии в субботу, 25 января.

Автодорога «Восточный выезд» в Уфе по всей протяжённости будет недоступна для водителей на протяжении нескольких часов — с 01:00 до 05:00. Кроме самой трассы, закрыты и въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 и Фёдоровки.

Всё время, пока дорога закрыта, рабочие будут монтировать новые коммуникации.

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Напомним, в течение января, как сообщал Mkset, Восточный выезд будет перекрываться ещё как минимум трижды по тем же причинам. Время действия ограничений выбрали в связи с тем, что в указанные промежутки — минимальный трафик. Соответственно, он не должен вызвать серьезных затруднений на городских дорогах.

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