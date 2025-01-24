В Уфе сбивали беспилотники — UTV

Напомним, в 14:30 по местному времени Росавиация второй раз за день, 24 января, ограничила полёты в Уфе: в аэропорту запрещены взлёт и посадка бортов гражданской авиации. В ведомстве такие меры объясняют соблюдением принципов безопасности полётов. Негласно эти меры значат угрозу налёта беспилотников в Уфе.