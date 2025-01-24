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Posted 24 января, 10:39

Published 24 января, 10:39

Modified 24 января, 10:41

Updated 24 января, 10:41

В Уфе сбивали беспилотники

В Уфе сбивали беспилотники — UTV

24 января 2025, 10:39
Фото: 1MI.

В Уфе сбивали беспилотники

Вооруженные люди открыли пальбу по небу, сообщает в пятницу, 24 января, UTV со ссылкой на собственные источники.

Инсайдер телеканала сообщил, что беспилотники пытались атаковать уфимский завод. Какой именно — в публикации ресурса не указывается. По словам собеседника телеканала, предприятие расположено в промышленной зоне на севере Уфы. Источник ресурса утверждает, что часть сотрудников предприятия экстренно увели в бомбоубежище, другой части запретили покидать производственные помещения. Тем временем охрана завода открыла огонь, пытаясь сбить кружащий на территорией беспилотник.

— Прилет был, охрана стреляла в воздух. Была эвакуация, — рассказал источник телеканала.

Уфимский аэропорт закрыли второй раз за день
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Напомним, в 14:30 по местному времени Росавиация второй раз за день, 24 января, ограничила полёты в Уфе: в аэропорту запрещены взлёт и посадка бортов гражданской авиации. В ведомстве такие меры объясняют соблюдением принципов безопасности полётов. Негласно эти меры значат угрозу налёта беспилотников в Уфе.

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