В Уфе сбивали беспилотники — UTV

Posted 24 января, 10:39
Published 24 января, 10:39
Modified 24 января, 10:41
Updated 24 января, 10:41
Инсайдер телеканала сообщил, что беспилотники пытались атаковать уфимский завод. Какой именно — в публикации ресурса не указывается. По словам собеседника телеканала, предприятие расположено в промышленной зоне на севере Уфы. Источник ресурса утверждает, что часть сотрудников предприятия экстренно увели в бомбоубежище, другой части запретили покидать производственные помещения. Тем временем охрана завода открыла огонь, пытаясь сбить кружащий на территорией беспилотник.
— Прилет был, охрана стреляла в воздух. Была эвакуация, — рассказал источник телеканала.
Напомним, в 14:30 по местному времени Росавиация второй раз за день, 24 января, ограничила полёты в Уфе: в аэропорту запрещены взлёт и посадка бортов гражданской авиации. В ведомстве такие меры объясняют соблюдением принципов безопасности полётов. Негласно эти меры значат угрозу налёта беспилотников в Уфе.