В РФ создали проект для популяризации технических специальностей

По словам Дмитрия Пучкова, начало работы с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учётом запросов современной экономики. По данным Авито Работы, наиболее привлекательными для россиян в производственной сфере являются такие профессии, как инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти важные позиции, но и системно развивать их навыки для карьерного роста и роста промышленного потенциала страны.