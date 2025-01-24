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Posted 24 января, 13:16

Published 24 января, 13:16

Modified 24 января, 13:19

Updated 24 января, 13:19

В РФ создали проект для популяризации технических специальностей

В РФ создали проект для популяризации технических специальностей

24 января 2025, 13:16
Фото: Пресс-служба Авито Работы.
Авито Работа и учебный центр Магнитогорского металлургического комбината объединят усилия для повышения привлекательности технических специальностей.

24 января в Магнитогорске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Дмитрием Пучковым, управляющим директором «Авито Работы», и Андреем Козловским, директором учебного центра ММК. Инициатива была поддержана Агентством стратегических инициатив.

Документ положил начало новому партнерству в рамках проекта «PRO Формат», целью которого является совместная работа предприятий, образовательных учреждений и бизнеса по сохранению и развитию человеческого капитала. Основная цель соглашения — определить направления взаимодействия между ведущим мировым производителем стали и популярной платформой для поиска работы и сотрудников.

Подписанты намерены проводить мероприятия, направленные на привлечение интереса молодежи к техническим профессиям, их профессиональную ориентацию, а также рекрутинг и внедрение научно-технических решений в производство.

Авито Работа стала одной из первых бизнес-структур, поддержавших проект «PRO Формат».

ММК как флагманское промышленное предприятие нуждается в талантливых и эффективных кадрах, которые отвечают вызовам, связанным с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов.

Авито Работа, используя внутреннюю аналитику больших данных, способна помочь производственному сектору в объективной оценке состояния рынка труда и перспектив его развития, а также в применении лучших практик по обучению, найму и развитию специалистов.

Основные направления сотрудничества касаются подготовки и повышения квалификации специалистов в металлургии и других отраслях, развития профориентационных программ для школьников и студентов, популяризации инженерных и рабочих профессий, а также реализации совместных инициатив по промышленному туризму.

Работодателям предоставляется возможность обмена передовыми методами взаимодействия с сотрудниками.

По словам Дмитрия Пучкова, начало работы с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учётом запросов современной экономики. По данным Авито Работы, наиболее привлекательными для россиян в производственной сфере являются такие профессии, как инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти важные позиции, но и системно развивать их навыки для карьерного роста и роста промышленного потенциала страны.

Со своей стороны Андрей Козловский отметил, что сотрудничество в конкретных проектах подразумевает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства «PRO Формат». Это позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру, избегая создания новых административных единиц. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в выполнении задач и пилотных проектов, снизит затраты времени и средств на создание новых юридических лиц.

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