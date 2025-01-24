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Posted 24 января, 06:22

Published 24 января, 06:22

Modified 24 января, 06:25

Updated 24 января, 06:25

В беде не бросят: понимают ли коты настроение своего человека?

В беде не бросят: понимают ли коты настроение своего человека?

24 января 2025, 06:22
Фото: Изображение Midjourney. В беде не бросят: понимают ли коты настроение своего человека?
Случалось ли вам когда-нибудь, чтобы ваш кошачий приятель сворачивался калачиком рядом с вами или успокаивающе мурлыкал, когда вам плохо? Мы узнали, могут ли кошки ощущать настроение своих владельцев и как они это делают

О кошках существует множество стереотипов: например, что они совсем не эмпатичные и эгоистичные животные, особенно в сравнении с собаками. Однако это ложное мнение. Собаки, были одомашнены задолго до появления кошек, что даёт им преимущество в понимании нас. Но как обстоят дела с нашими кошачьими друзьями на данный момент?

— Время локдауна во время пандемии могло значительно повлиять на наши отношения с питомцами. Кошки стали сильнее привязываться к своим хозяевам, в связи с чем могли начать лучше понимать состояние своего человека, — рассказывает Рейджен Макгоуэн, доктор философии и специалист Purina по поведению животных.

Могут ли кошки чувствовать, что вам грустно?

Да, они могут чувствовать, когда их человек грустит. Хотя они могут не понимать грусть так, как мы, наши любимцы могут распознавать изменения в поведении, которые происходят при смене нашего настроения. Случалось ли вам когда-нибудь, чтобы ваш кошачий приятель сворачивался калачиком рядом с вами или успокаивающе мурлыкал, когда вам плохо?

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что кошки могут различать эмоциональные сигналы своих владельцев и по-разному реагировать на них. Например, когда хозяева казались довольными, их питомцы с большей вероятностью проявляли дружелюбие, например, мурлыкали или сидели у них на коленях. Напротив, расстроенный владелец может счесть поведение животного более отстраненным или нерешительным.

Кошки могут различать эмоциональные сигналы своих владельцев
Кошки могут различать эмоциональные сигналы своих владельцев. Фото: Изображение Midjourney

Историческая связь между кошками и людьми

Начиная со времён Древнего Египта, когда кошек почитали, и заканчивая миллионами видеороликов о кошках, которые мы любим смотреть в интернете, наша связь с ними выдержала испытание временем. Они были больше, чем просто нашими компаньонами; они оберегают наши дома от грызунов, а их успокаивающее присутствие может даже принести определенную пользу здоровью.

Влияние сильной связи

Тесная связь с хозяином меняет реакцию кошки. Вместо того, чтобы просто реагировать, они часто демонстрируют поведение, соответствующее нашим чувствам. Заметили, как ваш шерстяной друг присоединяется к вам во время утренних занятий? Или остается рядом, когда вы сосредоточены на задаче? Это не случайно. По мере того, как они всё больше привязываются к своим хозяевам, они лучше улавливают и приспосабливаются к вашему эмоциональному состоянию.

Но всегда помните, что, хотя кошки часто отражают наши эмоции, если вы заметите у них какое-либо необычное поведение, это может быть чем-то большим, чем просто эмоциональная реакция. Возможно, стоит записаться на консультацию к ветеринару по поведенческим вопросам.

Необычное поведение может быть чем-то большим, чем просто эмоциональная реакция
Необычное поведение может быть чем-то большим, чем просто эмоциональная реакция. Фото: Изображение Midjourney

Как кошки воспринимают человеческие эмоции

Наши питомцы более наблюдательны, чем мы думаем. Их способность улавливать наше эмоциональное состояние основана не только на интуиции; это сочетание острой внимательности и глубокой связи. Они используют следующие сигналы, чтобы понять, что чувствует их сожитель:

Выражения лица

Как оказалось, кошки могут различать разные выражения человеческого лица, и могут по-разному реагировать на то, что они «считывают». Таким образом, они могут распознавать ухмылку или хмурый взгляд.

Голосовые и слуховые сигналы

Важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы это говорим. Животные чувствительны к изменениям тона нашего голоса, и замечают когда мы веселы или когда расстроены. Нежный тон может успокоить их, но более громкий и резкий может заставить их броситься в укрытие.

Поведение и нрав

Если вы будете беспокойно расхаживать по комнате, ваш питомец, скорее всего, заметит это. А если вы чувствуете себя подавленным и проводите больше времени на диване, не удивляйтесь, если обнаружите, что ваш кошачий друг уютно устроился рядом с вами, предлагая свой вариант комфорта. Они часто корректируют свое поведение, основываясь на нашем.

Это «улица с двусторонним движением» для эмоционального взаимопонимания. Хотя они, возможно, и не улавливают все нюансы человеческих эмоций, наши усатые компаньоны могут понять нас в большей степени, чем нам кажется.

Наши усатые компаньоны могут понять нас в большей степени, чем нам кажется
Наши усатые компаньоны могут понять нас в большей степени, чем нам кажется. Фото: 1MI

Как человеческие эмоции влияют на кошку

Наши питомцы оказывают большое влияние на то, как мы себя чувствуем. Когда мы просто гладим кошек, в нашем мозгу высвобождаются «химические вещества счастья». Но как наше настроение влияет на них?

— Кошки отражают самочувствие и поведение друг друга, — говорит доктор Макгоуэн. — Аналогичным образом, опрос Purina показал, что 71% опрошенных владельцев кошек подтвердили, что когда они сами испытывают стресс, они замечают соответствующее поведение у своих питомцев.

Вывод

Большинство кошатников согласились бы с тем, что кошки чувствуют, когда им грустно. Когда они подходят к вам в трудный день, это их способ сказать, что они рядом. В следующий раз, когда ваш любимец составит вам компанию в тяжёлый момент, помните, что он чувствует ваше настроение и реагирует на него по-своему.

Часто задаваемые вопросы

  • Беспокоятся ли кошки о своих хозяевах?

Нет, они не могут не «волноваться» в человеческом смысле этого слова, но они могут приспособиться к изменениям в поведении или распорядке дня своего хозяина.

  • Почему когда я плачу кошка пристально наблюдает за мной?

Сбор информации играет большую роль в том, как ваша кошка решит реагировать. Таким образом животное пытается осмыслить то, что видит и слышит. Они могут не понимать человеческого плача, но они соберет как можно больше подсказок и будут использовать, чтобы подстроить своё поведение.

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Живая природа#Все материалы авторов#Кошки#Кошка#Настроение#КЦ#Животный мир
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