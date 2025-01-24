В беде не бросят: понимают ли коты настроение своего человека?

Posted 24 января, 06:22
Published 24 января, 06:22
Modified 24 января, 06:25
Updated 24 января, 06:25
О кошках существует множество стереотипов: например, что они совсем не эмпатичные и эгоистичные животные, особенно в сравнении с собаками. Однако это ложное мнение. Собаки, были одомашнены задолго до появления кошек, что даёт им преимущество в понимании нас. Но как обстоят дела с нашими кошачьими друзьями на данный момент?
— Время локдауна во время пандемии могло значительно повлиять на наши отношения с питомцами. Кошки стали сильнее привязываться к своим хозяевам, в связи с чем могли начать лучше понимать состояние своего человека, — рассказывает Рейджен Макгоуэн, доктор философии и специалист Purina по поведению животных.
Да, они могут чувствовать, когда их человек грустит. Хотя они могут не понимать грусть так, как мы, наши любимцы могут распознавать изменения в поведении, которые происходят при смене нашего настроения. Случалось ли вам когда-нибудь, чтобы ваш кошачий приятель сворачивался калачиком рядом с вами или успокаивающе мурлыкал, когда вам плохо?
Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что кошки могут различать эмоциональные сигналы своих владельцев и по-разному реагировать на них. Например, когда хозяева казались довольными, их питомцы с большей вероятностью проявляли дружелюбие, например, мурлыкали или сидели у них на коленях. Напротив, расстроенный владелец может счесть поведение животного более отстраненным или нерешительным.
Начиная со времён Древнего Египта, когда кошек почитали, и заканчивая миллионами видеороликов о кошках, которые мы любим смотреть в интернете, наша связь с ними выдержала испытание временем. Они были больше, чем просто нашими компаньонами; они оберегают наши дома от грызунов, а их успокаивающее присутствие может даже принести определенную пользу здоровью.
Тесная связь с хозяином меняет реакцию кошки. Вместо того, чтобы просто реагировать, они часто демонстрируют поведение, соответствующее нашим чувствам. Заметили, как ваш шерстяной друг присоединяется к вам во время утренних занятий? Или остается рядом, когда вы сосредоточены на задаче? Это не случайно. По мере того, как они всё больше привязываются к своим хозяевам, они лучше улавливают и приспосабливаются к вашему эмоциональному состоянию.
Но всегда помните, что, хотя кошки часто отражают наши эмоции, если вы заметите у них какое-либо необычное поведение, это может быть чем-то большим, чем просто эмоциональная реакция. Возможно, стоит записаться на консультацию к ветеринару по поведенческим вопросам.
Наши питомцы более наблюдательны, чем мы думаем. Их способность улавливать наше эмоциональное состояние основана не только на интуиции; это сочетание острой внимательности и глубокой связи. Они используют следующие сигналы, чтобы понять, что чувствует их сожитель:
Как оказалось, кошки могут различать разные выражения человеческого лица, и могут по-разному реагировать на то, что они «считывают». Таким образом, они могут распознавать ухмылку или хмурый взгляд.
Важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы это говорим. Животные чувствительны к изменениям тона нашего голоса, и замечают когда мы веселы или когда расстроены. Нежный тон может успокоить их, но более громкий и резкий может заставить их броситься в укрытие.
Если вы будете беспокойно расхаживать по комнате, ваш питомец, скорее всего, заметит это. А если вы чувствуете себя подавленным и проводите больше времени на диване, не удивляйтесь, если обнаружите, что ваш кошачий друг уютно устроился рядом с вами, предлагая свой вариант комфорта. Они часто корректируют свое поведение, основываясь на нашем.
Это «улица с двусторонним движением» для эмоционального взаимопонимания. Хотя они, возможно, и не улавливают все нюансы человеческих эмоций, наши усатые компаньоны могут понять нас в большей степени, чем нам кажется.
Наши питомцы оказывают большое влияние на то, как мы себя чувствуем. Когда мы просто гладим кошек, в нашем мозгу высвобождаются «химические вещества счастья». Но как наше настроение влияет на них?
— Кошки отражают самочувствие и поведение друг друга, — говорит доктор Макгоуэн. — Аналогичным образом, опрос Purina показал, что 71% опрошенных владельцев кошек подтвердили, что когда они сами испытывают стресс, они замечают соответствующее поведение у своих питомцев.
Большинство кошатников согласились бы с тем, что кошки чувствуют, когда им грустно. Когда они подходят к вам в трудный день, это их способ сказать, что они рядом. В следующий раз, когда ваш любимец составит вам компанию в тяжёлый момент, помните, что он чувствует ваше настроение и реагирует на него по-своему.
Нет, они не могут не «волноваться» в человеческом смысле этого слова, но они могут приспособиться к изменениям в поведении или распорядке дня своего хозяина.
Сбор информации играет большую роль в том, как ваша кошка решит реагировать. Таким образом животное пытается осмыслить то, что видит и слышит. Они могут не понимать человеческого плача, но они соберет как можно больше подсказок и будут использовать, чтобы подстроить своё поведение.
Ранее мы узнали, смотрят ли питомцы телевизор вместе с хозяевами?