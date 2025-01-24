В беде не бросят: понимают ли коты настроение своего человека?

Тесная связь с хозяином меняет реакцию кошки. Вместо того, чтобы просто реагировать, они часто демонстрируют поведение, соответствующее нашим чувствам. Заметили, как ваш шерстяной друг присоединяется к вам во время утренних занятий? Или остается рядом, когда вы сосредоточены на задаче? Это не случайно. По мере того, как они всё больше привязываются к своим хозяевам, они лучше улавливают и приспосабливаются к вашему эмоциональному состоянию.