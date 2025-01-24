В Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла на 72,6%

Грипп и ОРВИ охватывают Башкирию: всего за неделю в регионе зафиксировали 18 000 новых пациентов с такими диагнозами. Как отмечают санитарные врачи, рост заболеваемости в регионе составил 72,6%. Среди новых пациентов с гриппом и ОРВИ — почти половина дети, 46%. По росту сезонной заболеваемости регион вышел на уровень надо регулярной «эпидемии» — декабря. Это связано с тем, что перед Новым годом и в зимние каникулы россияне не очень любят ходить по врачам и занимаются самолечением, соответственно, в статистику не попадают.