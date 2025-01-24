В Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла на 72,6%

Posted 24 января, 12:00
Published 24 января, 12:00
Modified 24 января, 12:02
Updated 24 января, 12:02
Грипп и ОРВИ охватывают Башкирию: всего за неделю в регионе зафиксировали 18 000 новых пациентов с такими диагнозами. Как отмечают санитарные врачи, рост заболеваемости в регионе составил 72,6%. Среди новых пациентов с гриппом и ОРВИ — почти половина дети, 46%. По росту сезонной заболеваемости регион вышел на уровень надо регулярной «эпидемии» — декабря. Это связано с тем, что перед Новым годом и в зимние каникулы россияне не очень любят ходить по врачам и занимаются самолечением, соответственно, в статистику не попадают.
— Прирост заболеваемости идет в основном за счет аденовирусов, бокавирусов, риновирусов, коронавирусов. Одновременно нарастает активность вирусов гриппа, — отметили в Роспотребнадзоре по Республике Башкортостан.