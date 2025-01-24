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Posted 24 января, 12:00

Published 24 января, 12:00

Modified 24 января, 12:02

Updated 24 января, 12:02

В Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла на 72,6%

В Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла на 72,6%

24 января 2025, 12:00
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Дети
В половине случаев пациентами врачей становятся несовершеннолетние, сообщает в пятницу, 24 января, Роспотребнадзор по Республике Башкортостан.

Грипп и ОРВИ охватывают Башкирию: всего за неделю в регионе зафиксировали 18 000 новых пациентов с такими диагнозами. Как отмечают санитарные врачи, рост заболеваемости в регионе составил 72,6%. Среди новых пациентов с гриппом и ОРВИ — почти половина дети, 46%. По росту сезонной заболеваемости регион вышел на уровень надо регулярной «эпидемии» — декабря. Это связано с тем, что перед Новым годом и в зимние каникулы россияне не очень любят ходить по врачам и занимаются самолечением, соответственно, в статистику не попадают.

— Прирост заболеваемости идет в основном за счет аденовирусов, бокавирусов, риновирусов, коронавирусов. Одновременно нарастает активность вирусов гриппа, — отметили в Роспотребнадзоре по Республике Башкортостан.
Пик гриппа ждут в феврале в Башкирии
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Напомним, ранее медики сообщили об ожидаемом в Башкирии пике гриппа.

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