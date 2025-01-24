Уфимцы могут забыть про отпуск в Анапе

Подходит к концу второй месяц зимы, а за весной и до лета недалеко — многие уже начали планировать, как будут отдыхать летом 2025 года. Между тем многим россиянам, желавшим посетить курорты Чёрного моря, планы разрушила экологическая катастрофа в Керченском проливе.