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Posted 24 января, 18:02

Published 24 января, 18:02

Modified 24 января, 19:24

Updated 24 января, 19:24

Уфимцев предостерегли от отпусков

Уфимцы могут забыть про отпуск в Анапе

24 января 2025, 18:02
Фото: 1MI.

Уфимцев предостерегли от отпусков

Россиянам в пятницу, 24 января, рассказали, когда черноморские курорты снова станут безопасными для посещения.

Подходит к концу второй месяц зимы, а за весной и до лета недалеко — многие уже начали планировать, как будут отдыхать летом 2025 года. Между тем многим россиянам, желавшим посетить курорты Чёрного моря, планы разрушила экологическая катастрофа в Керченском проливе.

На животрепещущую тему высказался глава Минэкологии РФ Александр Козлов. По его словам, практически весь 2025 год компетентные службы будут заняты устранением последствий аварии — работы затронут, прежде всего, пляжи Анапы и соседних курортов.

Таким образом, ближайшее время, когда отдых там будет возможен — 2026 год. И это в лучшем случае.

Напомним, в декабре 2024 года два российских танкера потерпели крушение в Чёрном море. В результате произошёл разлив мазута, загрязнившего 60 км побережья от Анапы до Крымского моста.

Уфимцы не хотят на Черное море
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Ранее Mkset информировал о том, как сказалась экологическая катастрофа на настроениях уфимцев касательно летних отпусков.

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