Уфимцы могут забыть про отпуск в Анапе

Posted 24 января, 18:02
Published 24 января, 18:02
Modified 24 января, 19:24
Updated 24 января, 19:24
Подходит к концу второй месяц зимы, а за весной и до лета недалеко — многие уже начали планировать, как будут отдыхать летом 2025 года. Между тем многим россиянам, желавшим посетить курорты Чёрного моря, планы разрушила экологическая катастрофа в Керченском проливе.
На животрепещущую тему высказался глава Минэкологии РФ Александр Козлов. По его словам, практически весь 2025 год компетентные службы будут заняты устранением последствий аварии — работы затронут, прежде всего, пляжи Анапы и соседних курортов.
Таким образом, ближайшее время, когда отдых там будет возможен — 2026 год. И это в лучшем случае.
Напомним, в декабре 2024 года два российских танкера потерпели крушение в Чёрном море. В результате произошёл разлив мазута, загрязнившего 60 км побережья от Анапы до Крымского моста.
Ранее Mkset информировал о том, как сказалась экологическая катастрофа на настроениях уфимцев касательно летних отпусков.