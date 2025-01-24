Уфимцы дерутся за парковку

В уфимском сегменте соцсети «Вконтакте» возникла нешуточная полемика по наболевшему вопросу — парковки. Отправной точкой стал снимок горожанина, который был сделан на улице Блюхера в Уфе. Там неизвестные авторы использовали для объявления с угрозами обычное дерево. На стволе растения появилась листовка с угрозами. Дескать, если не местный — бизнесмен или жилец дома — получай разбитое лобовое стекло. Такое хамство и не самые цивилизованные методы за место на парковке, что в наше время в Уфе можно считать и местом под солнцем, вызвало возмущение горожан.