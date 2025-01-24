Уфимцы дерутся за парковку

Posted 24 января, 10:23
Published 24 января, 10:23
Modified 24 января, 10:23
Updated 24 января, 10:23
В уфимском сегменте соцсети «Вконтакте» возникла нешуточная полемика по наболевшему вопросу — парковки. Отправной точкой стал снимок горожанина, который был сделан на улице Блюхера в Уфе. Там неизвестные авторы использовали для объявления с угрозами обычное дерево. На стволе растения появилась листовка с угрозами. Дескать, если не местный — бизнесмен или жилец дома — получай разбитое лобовое стекло. Такое хамство и не самые цивилизованные методы за место на парковке, что в наше время в Уфе можно считать и местом под солнцем, вызвало возмущение горожан.
— Разве это законно такие писать объявление и всем подкладывать саморез под колеса, — задает риторический вопрос автор поста, судя по всему, лишившийся покрышки.
— Вычислить, кто расклеил, если камеры есть — и заяву. Угроза порчи имущества, — рекомендует Евгений.
— Скажи спасибо, что по голове не дадут, — отмечает Кирилл.
— Ой как я люблю такие моменты. Особенно, когда во дворе пустые шины оставляют на «своем» месте, что б никто не занял, я подъезжаю, убираю и паркую, вот даже если рядом свободное место есть. Пока ни один не смог отстоять еще свое место, — делится успешной практикой Герман.
— Если придомовая территория в собственности жильцов, почему бы нет, — замечает Георгий.
Напомним, в декабре стало известно, что в Уфе отменили взимание денег за платные парковочные места. Но не для всех.