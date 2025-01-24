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Posted 24 января, 09:41

Published 24 января, 09:41

Modified 24 января, 09:43

Updated 24 января, 09:43

Уфимский самолёт заклинило на взлёте

Уфимский самолёт заклинило на взлёте

24 января 2025, 09:41
Фото: mkset.ru.
Командиру воздушного судна пришлось прибегнуть к помощи наземных служб, сообщает в пятницу, 24 января, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Пассажирам и экипажу рейса RA73088 «Уфа — Новый Уренгой» пришлось понервничать перед взлётом днем в четверг, 23 января. Борт готовился взмыть в небо, но у «Боинга-738» возникли технические сложности. Командир воздушного судна не смог совершить взлёт. Причина — заклинивание передней опоры управления. Первый пилот запросил помощь наземных служб. Самолет авиакомпании «ЮТэйр» пришлось брать на буксир и транспортировать на стоянку, чтобы поломанный борт не мешал взлетам и посадкам других рейсов. На освобождение взлетно-посадочной полосы ушло порядка 20 минут, потом аэропорт продолжил прием и отправку самолётов в штатном режиме.

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Напомним, ранее аэропорту «Уфа» пришлось срочно принимать международные рейсы. Из-за введенного Росавиацией режима закрытого неба в Уфе сели самолёты из Самарканда, Шарм-эль-Шейха и Ташкента.

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