Уфимский самолёт заклинило на взлёте

Posted 24 января, 09:41
Published 24 января, 09:41
Modified 24 января, 09:43
Updated 24 января, 09:43
Пассажирам и экипажу рейса RA73088 «Уфа — Новый Уренгой» пришлось понервничать перед взлётом днем в четверг, 23 января. Борт готовился взмыть в небо, но у «Боинга-738» возникли технические сложности. Командир воздушного судна не смог совершить взлёт. Причина — заклинивание передней опоры управления. Первый пилот запросил помощь наземных служб. Самолет авиакомпании «ЮТэйр» пришлось брать на буксир и транспортировать на стоянку, чтобы поломанный борт не мешал взлетам и посадкам других рейсов. На освобождение взлетно-посадочной полосы ушло порядка 20 минут, потом аэропорт продолжил прием и отправку самолётов в штатном режиме.
Напомним, ранее аэропорту «Уфа» пришлось срочно принимать международные рейсы. Из-за введенного Росавиацией режима закрытого неба в Уфе сели самолёты из Самарканда, Шарм-эль-Шейха и Ташкента.