Уфимский самолёт заклинило на взлёте

Пассажирам и экипажу рейса RA73088 «Уфа — Новый Уренгой» пришлось понервничать перед взлётом днем в четверг, 23 января. Борт готовился взмыть в небо, но у «Боинга-738» возникли технические сложности. Командир воздушного судна не смог совершить взлёт. Причина — заклинивание передней опоры управления. Первый пилот запросил помощь наземных служб. Самолет авиакомпании «ЮТэйр» пришлось брать на буксир и транспортировать на стоянку, чтобы поломанный борт не мешал взлетам и посадкам других рейсов. На освобождение взлетно-посадочной полосы ушло порядка 20 минут, потом аэропорт продолжил прием и отправку самолётов в штатном режиме.