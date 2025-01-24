Уфимский аэропорт закрыли второй раз за день

Posted 24 января, 09:36
Published 24 января, 09:36
Modified 24 января, 09:42
Updated 24 января, 09:42
Ранее Mkset сообщил, что в 9:00 по местному времени воздушная гавань в Уфе приостановила свою работу. Росавиация ограничила взлет и посадку гражданских самолетов. Причины закрытого неба в ведомстве не назвали, ограничившись формулировкой «в целях безопасности».
В 12:30 по местному времени ограничения сняли, однако спустя всего несколько часов — в 14:30 — Росавиация вновь приняла решение закрыть небо над Уфой.
Напомним, что это уже не первый случай приостановление деятельности аэропорта — ранее воздушную гавань Уфы закрывали 11 и 14 января. Как комментируют эксперты, ограничения связаны с угрозой атаки города БПЛА и введением плана «Ковер».