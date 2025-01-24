Уфимский аэропорт закрыли второй раз за день

Ранее Mkset сообщил, что в 9:00 по местному времени воздушная гавань в Уфе приостановила свою работу. Росавиация ограничила взлет и посадку гражданских самолетов. Причины закрытого неба в ведомстве не назвали, ограничившись формулировкой «в целях безопасности».