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Posted 24 января, 09:36

Published 24 января, 09:36

Modified 24 января, 09:42

Updated 24 января, 09:42

Уфимский аэропорт закрыли второй раз за день

Уфимский аэропорт закрыли второй раз за день

24 января 2025, 09:36
Фото: 1MI.
Аэропорт Уфы закрыли для гражданских судов второй раз за пятницу, 24 января.

Ранее Mkset сообщил, что в 9:00 по местному времени воздушная гавань в Уфе приостановила свою работу. Росавиация ограничила взлет и посадку гражданских самолетов. Причины закрытого неба в ведомстве не назвали, ограничившись формулировкой «в целях безопасности».

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В 12:30 по местному времени ограничения сняли, однако спустя всего несколько часов — в 14:30 — Росавиация вновь приняла решение закрыть небо над Уфой.

Напомним, что это уже не первый случай приостановление деятельности аэропорта — ранее воздушную гавань Уфы закрывали 11 и 14 января. Как комментируют эксперты, ограничения связаны с угрозой атаки города БПЛА и введением плана «Ковер».

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Ранее Mkset сообщил, что самолет Шарм-эль-Шейх — Казань экстренно посадили в Уфе.

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