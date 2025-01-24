Уфимских студентов атаковали тараканы

На опубликованных в социальных сетях кадрах студенты показывают ловушку для тараканов, в которую попалось несколько десяткой усатых насекомых. Также студенты провели небольшой обзор комнаты — тараканы бесцеремонно обосновались на плинтусах и под батареями.