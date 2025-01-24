Уфимских студентов атаковали тараканы

Posted 24 января, 09:17
Published 24 января, 09:17
Modified 24 января, 09:21
Updated 24 января, 09:21
Студенты Колледжа уфимских отраслевых технологий бьют тревогу в социальных сетях. Дело в том, что общежитие при учебном заведении захватили тараканы.
На опубликованных в социальных сетях кадрах студенты показывают ловушку для тараканов, в которую попалось несколько десяткой усатых насекомых. Также студенты провели небольшой обзор комнаты — тараканы бесцеремонно обосновались на плинтусах и под батареями.
По словам студентов, администрация учебного заведения знает о неприятном соседстве в общежитии на улице Комсомольской. Однако исправлять ситуацию в руководстве колледжа не спешат.
— У нас в общежитии совсем беда с тараканами. Они повсюду, на кухне, в туалете, даже в комнатах. Когда уже кто-то займётся дезинфекцией? Невозможно жить с такими соседями. Пожалуйста уже примите меры, — прокомментировал ситуацию с усатыми соседями студент из общежития.
Ранее Mkset рассказал об уфимской больнице, которая оказалась в эпицентре скандала из-за тараканов в тарелках.