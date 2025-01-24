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Posted 24 января, 09:17

Published 24 января, 09:17

Modified 24 января, 09:21

Updated 24 января, 09:21

Уфимских студентов атаковали тараканы

Уфимских студентов атаковали тараканы

24 января 2025, 09:17
Фото: 1MI.
Орда тараканов в уфимском общежитии кошмарит студентов, пожаловались ученики в соцсетях, 24 января.

Студенты Колледжа уфимских отраслевых технологий бьют тревогу в социальных сетях. Дело в том, что общежитие при учебном заведении захватили тараканы.

Видео: tg/Честный Репортаж.

На опубликованных в социальных сетях кадрах студенты показывают ловушку для тараканов, в которую попалось несколько десяткой усатых насекомых. Также студенты провели небольшой обзор комнаты — тараканы бесцеремонно обосновались на плинтусах и под батареями.

По словам студентов, администрация учебного заведения знает о неприятном соседстве в общежитии на улице Комсомольской. Однако исправлять ситуацию в руководстве колледжа не спешат.

— У нас в общежитии совсем беда с тараканами. Они повсюду, на кухне, в туалете, даже в комнатах. Когда уже кто-то займётся дезинфекцией? Невозможно жить с такими соседями. Пожалуйста уже примите меры, — прокомментировал ситуацию с усатыми соседями студент из общежития.
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Ранее Mkset рассказал об уфимской больнице, которая оказалась в эпицентре скандала из-за тараканов в тарелках.

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