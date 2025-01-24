Уфимка врезалась в столб на снегоходе

Posted 24 января, 09:50
Published 24 января, 09:50
Modified 24 января, 09:52
Updated 24 января, 09:52
В городскую больницу №21 Уфы срочно поступила пострадавшая в ДТП пациентке. Как оказалась, девушка стала жертвой зимнего развлечения. Она угодила на снегоходе в столб. В больницу жертву аварии привезли без сознания. Она была в тяжелом состоянии. За работу экстренно принялись нейрохирурги горбольницы №21.
После осмотра и исследований было установлено, что уфимка получила множественные повреждения, которые пришлись на черепную коробку. Так, у нее диагностировали ушиб мозга и его сдавление гематомой. Кроме того, в аварии уфимка получила множественные переломы как ребер, так и черепа.
— Врачи успешно провели экстренную операцию, которая включала в себя декомпрессивную трепанацию черепа. В ходе операции была удалена гематома и восстановлена твёрдая мозговая оболочка, — сообщает Минздрав Башкирии. — После операции пациентку перевели в отделение реанимации, где за её состоянием круглосуточно следят врачи-реаниматологи.
Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, она пришла в сознание и находится под наблюдением медицинского персонала.