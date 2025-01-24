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Posted 24 января, 09:50

Published 24 января, 09:50

Modified 24 января, 09:52

Updated 24 января, 09:52

Уфимка врезалась в столб на снегоходе

Уфимка врезалась в столб на снегоходе

24 января 2025, 09:50
Фото: Минздрав Башкирии.
Спасать здоровье и жизнь экстренной пациентки пришлось нейрохирургам городской больницы, сообщает в пятницу, 24 января, пресс-служба Минздрава Башкирии.

В городскую больницу №21 Уфы срочно поступила пострадавшая в ДТП пациентке. Как оказалась, девушка стала жертвой зимнего развлечения. Она угодила на снегоходе в столб. В больницу жертву аварии привезли без сознания. Она была в тяжелом состоянии. За работу экстренно принялись нейрохирурги горбольницы №21.

После осмотра и исследований было установлено, что уфимка получила множественные повреждения, которые пришлись на черепную коробку. Так, у нее диагностировали ушиб мозга и его сдавление гематомой. Кроме того, в аварии уфимка получила множественные переломы как ребер, так и черепа.

— Врачи успешно провели экстренную операцию, которая включала в себя декомпрессивную трепанацию черепа. В ходе операции была удалена гематома и восстановлена твёрдая мозговая оболочка, — сообщает Минздрав Башкирии. — После операции пациентку перевели в отделение реанимации, где за её состоянием круглосуточно следят врачи-реаниматологи.

Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, она пришла в сознание и находится под наблюдением медицинского персонала.

Фото: Минздрав Башкирии
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