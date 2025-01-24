Уфимка врезалась в столб на снегоходе

После осмотра и исследований было установлено, что уфимка получила множественные повреждения, которые пришлись на черепную коробку. Так, у нее диагностировали ушиб мозга и его сдавление гематомой. Кроме того, в аварии уфимка получила множественные переломы как ребер, так и черепа.