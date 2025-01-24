Уфе пришлось принять татарских туристов

Posted 24 января, 09:27
Published 24 января, 09:27
Modified 24 января, 09:30
Updated 24 января, 09:30
Режим прекращения полётов над Казанью аукнулся аэропорту в «Уфа». Воздушным воротам столицы Башкирии утром в пятницу, 24 января, пришлось срочно принимать загоревших и отдохнувших пассажиров из Казани. В аэропорту «Уфа» в 06:21 по местному времени посадили борт из солнечного Египта. Посадку в воздушной гавани Уфы совершил рейс LMU631 «Шарм-эль-Шейх — Казань». «Аэробус-321» сел в Уфе без проблем. Туристов отправят в Казань воздушным или наземным транспортом.
Напомним, также утром в пятницу, 24 января, по аналогичным причинам в Уфе сел на дозаправку борт, который планировал пополнить топливные баки в Самаре. Но на тот момент Росавиация ввела в Самаре режим закрытого для гражданского авиасообщения неба.