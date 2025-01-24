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Posted 24 января, 09:27

Published 24 января, 09:27

Modified 24 января, 09:30

Updated 24 января, 09:30

Самолёт Шарм-эль-Шейх — Казань посадили в Уфе

Уфе пришлось принять татарских туристов

24 января 2025, 09:27
Фото: mkset.ru.

Самолёт Шарм-эль-Шейх — Казань посадили в Уфе

Рейс с отпускниками из Египта не смогли посадить в закрытом на приём самолётов аэропорту Казани, сообщает в пятницу, 24 января, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Режим прекращения полётов над Казанью аукнулся аэропорту в «Уфа». Воздушным воротам столицы Башкирии утром в пятницу, 24 января, пришлось срочно принимать загоревших и отдохнувших пассажиров из Казани. В аэропорту «Уфа» в 06:21 по местному времени посадили борт из солнечного Египта. Посадку в воздушной гавани Уфы совершил рейс LMU631 «Шарм-эль-Шейх — Казань». «Аэробус-321» сел в Уфе без проблем. Туристов отправят в Казань воздушным или наземным транспортом.

Напомним, также утром в пятницу, 24 января, по аналогичным причинам в Уфе сел на дозаправку борт, который планировал пополнить топливные баки в Самаре. Но на тот момент Росавиация ввела в Самаре режим закрытого для гражданского авиасообщения неба.

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