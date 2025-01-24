Уфе пришлось принять татарских туристов

Режим прекращения полётов над Казанью аукнулся аэропорту в «Уфа». Воздушным воротам столицы Башкирии утром в пятницу, 24 января, пришлось срочно принимать загоревших и отдохнувших пассажиров из Казани. В аэропорту «Уфа» в 06:21 по местному времени посадили борт из солнечного Египта. Посадку в воздушной гавани Уфы совершил рейс LMU631 «Шарм-эль-Шейх — Казань». «Аэробус-321» сел в Уфе без проблем. Туристов отправят в Казань воздушным или наземным транспортом.