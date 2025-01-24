mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 10:02

Published 24 января, 10:02

Modified 24 января, 10:04

Updated 24 января, 10:04

Татьяны не пользуются спросом Уфе

Татьяны не пользуются спросом Уфе

24 января 2025, 10:02
Фото: 2GIS.
Уфимские компании не называют в честь Татьян, согласно исследованию экспертов Яндекс.карт, опубликованному в пятницу, 24 января.

В преддверии Татьяниного дня в субботу, 25 января, эксперты подсчитали, сколько бизнесов назвали в честь этого имени в регионах России. В Уфе Татьяны оказались не сильно популярны — их именем назвали всего шесть организаций. Среди них — парихмахерская, ателье, магазин тканей и продуктовый магазинчик.

Больше всего «Татьян» любят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Более популярно имя у владельцев салонов красоты (15% от всех «Татьян»), затем идут ателье (6%) и маникюрные студии (5%).

Имя Татьяна имеет древнеримские корни и происходит от латинского слова Tatianus, что означает «быть хорошим» или «расти». В русском языке это имя стало популярным благодаря римской святой Татьяне, которая считается покровительницей студентов.

Имя Татьяна ассоциируется с такими качествами, как трудолюбие, решительность и целеустремленность. Татьяны часто описывают как умных и организованных людей с сильным характером, которые умеют адаптироваться к разным ситуациям и поддерживать порядок в своей жизни и окружении.

День студента в Уфе — традиции и афиша праздника
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал о Татьянином дне в Башкирии: виновники торжества, традиции и афиша.

Читайте также:
Татьянин день, дворняги и «Оскар» — чем заняться на выходных в УфеУфимский магазин неделю заливает кипяткомВ Уфе раскрыли секрет женской страсти
#Александра Воля#Общество#Бизнес#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Исследование#Татьянин день#Татьяна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика