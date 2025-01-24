Татьяны не пользуются спросом Уфе

Posted 24 января, 10:02
Published 24 января, 10:02
Modified 24 января, 10:04
Updated 24 января, 10:04
В преддверии Татьяниного дня в субботу, 25 января, эксперты подсчитали, сколько бизнесов назвали в честь этого имени в регионах России. В Уфе Татьяны оказались не сильно популярны — их именем назвали всего шесть организаций. Среди них — парихмахерская, ателье, магазин тканей и продуктовый магазинчик.
Больше всего «Татьян» любят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Более популярно имя у владельцев салонов красоты (15% от всех «Татьян»), затем идут ателье (6%) и маникюрные студии (5%).
Имя Татьяна имеет древнеримские корни и происходит от латинского слова Tatianus, что означает «быть хорошим» или «расти». В русском языке это имя стало популярным благодаря римской святой Татьяне, которая считается покровительницей студентов.
Имя Татьяна ассоциируется с такими качествами, как трудолюбие, решительность и целеустремленность. Татьяны часто описывают как умных и организованных людей с сильным характером, которые умеют адаптироваться к разным ситуациям и поддерживать порядок в своей жизни и окружении.