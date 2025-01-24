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Posted 24 января, 06:36

Published 24 января, 06:36

Modified 24 января, 06:38

Updated 24 января, 06:38

Татьянин день, дворняги и «Оскар» — чем заняться на выходных в Уфе

Татьянин день, дворняги и «Оскар» — чем заняться на выходных в Уфе

24 января 2025, 06:36
Фото: Сообщество туроператоров «Большая страна».
Сюжет
Экология
Расскажем, как весело провести время, несмотря на холодную погоду, 25–26 января — развлечения в субботу и воскресенье.

Квест для юных экологов на свежем воздухе (6+)

  • Где: Парк Лесоводов
  • Когда: 25 января, 12:00
Экоцентр «Фортуна» приглашает всех желающих на уникальный экоквест в парке Лесоводов. Не забудьте прихватить корм для птиц, чтобы помочь пернатым друзьям сделать зиму более яркой и доброй.

Зачетный СТУДзаБег

  • Где: Парк «Кашкадан»
  • Когда: 25 января, 8:45
Проект «5 верст» приглашает студентов, педагогов и всех желающих принять участие в акции, посвященной Дню российского студенчества «Зачетный СТУДзаБег». Вне зависимости от возраста и уровня подготовки, пробежать или пройти дистанцию на 5 км пешком может каждый.

Окунитесь в тайны Уфы вместе с одногруппниками

  • Где: Музей истории города Уфы
  • Когда: 25 и 26 января
В преддверии Татьянина дня Музей истории города Уфы запускает традиционную акцию 1+1. В течение двух дней, 25 и 26 января, все студенты при покупке одного билета в Музей истории города Уфы смогут получить второй билет бесплатно. Для участия в акции необходимо предъявить студенческий билет.
День студента в Уфе — традиции и афиша праздника
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День студента в Уфе

Ранее Mkset рассказал историю Татьяниного дня в Башкирии, традиции праздника, а также кого стоит поздравить уже в эту субботу, 25 января.

Акция «Ищу человека» (12+)

  • Где: Парк Лесоводов
  • Когда: 25 января, 12:00

В Башкирии вновь состоится благотворительно-просветительская акция «Ищу человека», где желающие смогут познакомиться с собаками из приюта и помочь найти им новых хозяев. Впервые акция прошла 21 декабря, и тогда мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил проводить её каждую последнюю субботу месяца.

Елки в щепки (12+)

Если в вашей гостиной все ещё красуется главный символ Нового года — лесная ель, то самое время принять участие в экологической акции по утилизации деревьев.

Что читают врачи?

Для тех, кто хочет провести морозные выходные дома, под уютным пледом в Минздраве Башкирии поделились книгами, которые предпочитают наши врачи.

Литературные советы от врачей Башкирии
Литературные советы от врачей Башкирии. Фото: tg/Минздрав Башкортостана

Что там в кино?

Александр Петров возвращается на экраны в картине «Василий» (16+).

Вася — простой сельский учитель ОБЖ. Зато его брат-близнец Коля, с которым их разлучили в детстве, здраво набедокурил в Мексике. Воссоединение семьи омрачается преследованием местных бандитов и ревнивой подружки Бониты. Таким одинаковым, но таким разным близнецам придется заново познакомиться, найти свою любовь и семью.

А что прокрутить в домашнем кинотеатре?

Если вы всё-таки решили остаться дома, то советуем обратить внимание на картину, которая принесла российскому актеру Юре Борисову номинацию на «Оскар». Фильм «Анора» (18+) расскажет о приключении русского мажора, влюбишегося в американскую стриптизершу.

Для семейного просмотра рекомендуем вспомнить о картине «Серебряные коньки» (6+) с участием Борисова.

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