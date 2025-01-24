Татьянин день, дворняги и «Оскар» — чем заняться на выходных в Уфе

Вася — простой сельский учитель ОБЖ. Зато его брат-близнец Коля, с которым их разлучили в детстве, здраво набедокурил в Мексике. Воссоединение семьи омрачается преследованием местных бандитов и ревнивой подружки Бониты. Таким одинаковым, но таким разным близнецам придется заново познакомиться, найти свою любовь и семью.