Татьянин день, дворняги и «Оскар» — чем заняться на выходных в Уфе

Posted 24 января, 06:36
Published 24 января, 06:36
Modified 24 января, 06:38
Updated 24 января, 06:38
Экоцентр «Фортуна» приглашает всех желающих на уникальный экоквест в парке Лесоводов. Не забудьте прихватить корм для птиц, чтобы помочь пернатым друзьям сделать зиму более яркой и доброй.
Проект «5 верст» приглашает студентов, педагогов и всех желающих принять участие в акции, посвященной Дню российского студенчества «Зачетный СТУДзаБег». Вне зависимости от возраста и уровня подготовки, пробежать или пройти дистанцию на 5 км пешком может каждый.
В преддверии Татьянина дня Музей истории города Уфы запускает традиционную акцию 1+1. В течение двух дней, 25 и 26 января, все студенты при покупке одного билета в Музей истории города Уфы смогут получить второй билет бесплатно. Для участия в акции необходимо предъявить студенческий билет.
Ранее Mkset рассказал историю Татьяниного дня в Башкирии, традиции праздника, а также кого стоит поздравить уже в эту субботу, 25 января.
В Башкирии вновь состоится благотворительно-просветительская акция «Ищу человека», где желающие смогут познакомиться с собаками из приюта и помочь найти им новых хозяев. Впервые акция прошла 21 декабря, и тогда мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил проводить её каждую последнюю субботу месяца.
Если в вашей гостиной все ещё красуется главный символ Нового года — лесная ель, то самое время принять участие в экологической акции по утилизации деревьев.
Для тех, кто хочет провести морозные выходные дома, под уютным пледом в Минздраве Башкирии поделились книгами, которые предпочитают наши врачи.
Александр Петров возвращается на экраны в картине «Василий» (16+).
Вася — простой сельский учитель ОБЖ. Зато его брат-близнец Коля, с которым их разлучили в детстве, здраво набедокурил в Мексике. Воссоединение семьи омрачается преследованием местных бандитов и ревнивой подружки Бониты. Таким одинаковым, но таким разным близнецам придется заново познакомиться, найти свою любовь и семью.
Если вы всё-таки решили остаться дома, то советуем обратить внимание на картину, которая принесла российскому актеру Юре Борисову номинацию на «Оскар». Фильм «Анора» (18+) расскажет о приключении русского мажора, влюбишегося в американскую стриптизершу.
Для семейного просмотра рекомендуем вспомнить о картине «Серебряные коньки» (6+) с участием Борисова.