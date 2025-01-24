Сибирские морозы надвигаются на Уфу

Posted 24 января, 18:10
Published 24 января, 18:10
Modified 24 января, 19:20
Updated 24 января, 19:20
Завтра, в субботу, 25 января, Уфу ждёт облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики в течение дня не ожидают. Ветер прогнозируется слабый, не более 1,7 м/с. Ранним утром температура воздуха составит -12°C, в светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках -11°C… -9°C. Ближе к ночи же похолодает до -14°C… -13°C.
В воскресенье, 26 января, погода по-прежнему будет малооблачной, однако в течение дня пойдёт небольшой снег. Ветер — до 1,5 м/с. Утром -15°C… -14°C, днём -12°C, поздним вечером -19°C… -18°C.