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Posted 24 января, 18:10

Published 24 января, 18:10

Modified 24 января, 19:20

Updated 24 января, 19:20

В Уфе на выходных похолодает до -20°

Сибирские морозы надвигаются на Уфу

24 января 2025, 18:10
Фото: 1MI.

В Уфе на выходных похолодает до -20°

Холодный уик-энд ожидает жителей башкирской столицы 25–26 января, сообщили Mkset в «Яндекс Погоде» в пятницу, 24 января.

Завтра, в субботу, 25 января, Уфу ждёт облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики в течение дня не ожидают. Ветер прогнозируется слабый, не более 1,7 м/с. Ранним утром температура воздуха составит -12°C, в светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках -11°C… -9°C. Ближе к ночи же похолодает до -14°C… -13°C.

В воскресенье, 26 января, погода по-прежнему будет малооблачной, однако в течение дня пойдёт небольшой снег. Ветер — до 1,5 м/с. Утром -15°C… -14°C, днём -12°C, поздним вечером -19°C… -18°C.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода ждёт Уфу и Башкирию в феврале 2025 года.

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