Сибирские морозы надвигаются на Уфу

Завтра, в субботу, 25 января, Уфу ждёт облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики в течение дня не ожидают. Ветер прогнозируется слабый, не более 1,7 м/с. Ранним утром температура воздуха составит -12°C, в светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках -11°C… -9°C. Ближе к ночи же похолодает до -14°C… -13°C.