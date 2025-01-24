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Posted 24 января, 06:58

Published 24 января, 06:58

Modified 24 января, 08:39

Updated 24 января, 08:39

Мужчин за 21 кг наркотиков осудили на 28 лет

Во все особо тяжкие: семья открыла наркобизнес в Башкирии

24 января 2025, 06:58
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

Мужчин за 21 кг наркотиков осудили на 28 лет

Отец и сын из Башкирии отправились в тюрьму на 12 и 16 лет за незаконный оборот наркотиков, сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 24 января.

В марте 2023 Янаульском районе 24-летний местный житель вместе со своим 44-летним отчимом решили построить настоящую наркоимперию. Мужчины купили дом в селе Янбарис, который позже стал нарколабораторией. Также преступная семья закупила защитную одежду, специальное оборудование и прекурсоры для производства наркотиков и психотропов.

Однако в правоохранительных органах семейный бизнес не оценили. Сельскую нарколабораторию накрыли, изъяв более 21 кг мефедрона и более 68 кг перекурсоров.

Прекурсоры наркотиков — это химические вещества, которые используются для синтеза наркотических средств или психотропных веществ.

Суд постановил изъять дом и гараж в пользу государства. А сельских «Эскобаров» из Башкирии отправили в колонию строгого режима — отца на 16 лет, сына на 12 лет.

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Ранее Mkset рассказал о бизнес-леди, которая отправилась за решетку за торговлю «паленой» водкой.

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