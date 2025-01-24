Во все особо тяжкие: семья открыла наркобизнес в Башкирии

В марте 2023 Янаульском районе 24-летний местный житель вместе со своим 44-летним отчимом решили построить настоящую наркоимперию. Мужчины купили дом в селе Янбарис, который позже стал нарколабораторией. Также преступная семья закупила защитную одежду, специальное оборудование и прекурсоры для производства наркотиков и психотропов.