Во все особо тяжкие: семья открыла наркобизнес в Башкирии

Posted 24 января, 06:58
Published 24 января, 06:58
Modified 24 января, 08:39
Updated 24 января, 08:39
В марте 2023 Янаульском районе 24-летний местный житель вместе со своим 44-летним отчимом решили построить настоящую наркоимперию. Мужчины купили дом в селе Янбарис, который позже стал нарколабораторией. Также преступная семья закупила защитную одежду, специальное оборудование и прекурсоры для производства наркотиков и психотропов.
Однако в правоохранительных органах семейный бизнес не оценили. Сельскую нарколабораторию накрыли, изъяв более 21 кг мефедрона и более 68 кг перекурсоров.
Прекурсоры наркотиков — это химические вещества, которые используются для синтеза наркотических средств или психотропных веществ.
Суд постановил изъять дом и гараж в пользу государства. А сельских «Эскобаров» из Башкирии отправили в колонию строгого режима — отца на 16 лет, сына на 12 лет.