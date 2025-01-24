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Posted 24 января, 18:09

Published 24 января, 18:09

Modified 24 января, 19:22

Updated 24 января, 19:22

Самая большая школа Приволжья откроется в Уфе

Самой большой школе Уфы ищут учителей

24 января 2025, 18:09
Фото: 1MI.

Самая большая школа Приволжья откроется в Уфе

Сюжет
Дети
В столице Башкирии в учебном году 2025/26 начнёт функционировать новое среднеобразовательное учреждение, в которое нахлынут дети со всего Кузнецовского затона, долгое время страдающего от недостатка школ — сообщили в администрации Кировского района города в пятницу, 24 января.

Школа рассчитана на 2,2 тыс. мест. Образовательное учреждение примечательно тем, что оно не только станет самым большим во всей Уфе, но и по всему Приволжскому федеральному округу (ПФО).

Ранее статус самой вместительной школы ПФО носила другая уфимская школа, расположенная в Инорсе. Она может принять до 1650 детей. Для сравнения, самая большая школа Татарстана способна вместить около 1,5 тыс. учеников.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии власти собрались ужесточить требования к коммерческим детским спортивным организациям. Вместе с этим региональные власти уже внесли изменения в стоимость услуг учреждений дошкольного образования.

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