Самой большой школе Уфы ищут учителей

Posted 24 января, 18:09
Published 24 января, 18:09
Modified 24 января, 19:22
Updated 24 января, 19:22
Школа рассчитана на 2,2 тыс. мест. Образовательное учреждение примечательно тем, что оно не только станет самым большим во всей Уфе, но и по всему Приволжскому федеральному округу (ПФО).
Ранее статус самой вместительной школы ПФО носила другая уфимская школа, расположенная в Инорсе. Она может принять до 1650 детей. Для сравнения, самая большая школа Татарстана способна вместить около 1,5 тыс. учеников.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии власти собрались ужесточить требования к коммерческим детским спортивным организациям. Вместе с этим региональные власти уже внесли изменения в стоимость услуг учреждений дошкольного образования.