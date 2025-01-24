Самолёт из Самарканда срочно сел в Уфе

Рейс PBD714 «Самарканд — Москва» пришлось рано утром в пятницу, 24 января, сажать в аэропорту Уфы. Международный рейс авиакомпании «Победа» планировал по пути в столичный аэропорт «Внуково» дозаправиться в Самаре. Но в это время Росавиация срочно прекратила полёты над Самарой. Командиру воздушного судна пришлось искать другое место для пополнения топливных баков «Боинга — 738». Его выбор пал на Уфу. Топлива как раз хватало на то, чтобы самолёт без проблем дотянул до столицы Башкирии. Международный рейс из Узбекистана приземлился в Уфе на дозаправку около семи утра по местному времени.