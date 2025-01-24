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Posted 24 января, 09:17

Published 24 января, 09:17

Modified 24 января, 09:19

Updated 24 января, 09:19

Самолёт из Самарканда срочно сел в Уфе

Самолёт из Самарканда срочно сел в Уфе

24 января 2025, 09:17
Фото: mkset.ru.
Международный рейс планировали дозаправить в Самаре, но аэропорт прекратил прием бортов, сообщает в пятницу, 24 января, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Рейс PBD714 «Самарканд — Москва» пришлось рано утром в пятницу, 24 января, сажать в аэропорту Уфы. Международный рейс авиакомпании «Победа» планировал по пути в столичный аэропорт «Внуково» дозаправиться в Самаре. Но в это время Росавиация срочно прекратила полёты над Самарой. Командиру воздушного судна пришлось искать другое место для пополнения топливных баков «Боинга — 738». Его выбор пал на Уфу. Топлива как раз хватало на то, чтобы самолёт без проблем дотянул до столицы Башкирии. Международный рейс из Узбекистана приземлился в Уфе на дозаправку около семи утра по местному времени.

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Стоит заметить, что рейсу «Победы» повезло: буквально через пару часов Росавиация закрыла небо и над Уфой. Ограничение сняли в 12:30 по местному времени. За период запрета на полёты на запасной аэродром ушёл только один уфимский рейс, сообщает Росавиация.

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