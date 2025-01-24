«Салават Юлаев» — «СКА»: где смотреть и кто победит

Posted 24 января, 16:15
Published 24 января, 16:15
Modified 24 января, 19:33
Updated 24 января, 19:33
Встреча «Салавата Юлаева» и «СКА» в рамках регулярного сезона КХЛ пройдёт в субботу, 25 января, в 17:00 (МСК). Примет матч стадион «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Трансляции игры будут вести местные телеканалы, онлайн-кинотеатры и KHL Prime (3+).
Последние два матча для уфимского клуба обернулись разгромными победами. «СЮ» всухую обыграл омский «Авангард» со счётом 4:0, а ХК «Сочи» уфимцы одолели с 8:1. Самыми результативными нападающими в последнее время себя показывают Ливо и Ремпал. Крайне успешные выступления закрепили за «зелёными» второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.
В лазарете пребывают Кузьмин и Варлов, однако, эксперты не считают проблемы с составом команды серьёзными.
Клуб из Санкт-Петербурга ведёт долгую серию неудач, прервать её удалось лишь недавним матчем против «Локомотива», из которого петербуржцы вышли со счётом 5:2. Тем не менее последняя игра для «СКА» вновь обернулась поражением — матч с «Динамо М» закончился с 3:5 на табло в пользу москвичей.
В лазарете — Кузнецов и Воробьёв. Эксперты отмечают не самую лучшую дисциплину команды, что оборачивается частыми удалениями.
Букмекеры дают коэффициент 4,2 на ничью в игре «СЮ» и «СКА». На петербуржцев, — 2,07, а на уфимцев — 3,24.
Ранее Mkset сообщал о том, что столица Башкирии станет постоянной площадкой проведения турнира по хоккею памяти Сергея Гимаева.