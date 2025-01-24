«Салават Юлаев» — «СКА»: где смотреть и кто победит

Клуб из Санкт-Петербурга ведёт долгую серию неудач, прервать её удалось лишь недавним матчем против «Локомотива», из которого петербуржцы вышли со счётом 5:2. Тем не менее последняя игра для «СКА» вновь обернулась поражением — матч с «Динамо М» закончился с 3:5 на табло в пользу москвичей.