mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 16:15

Published 24 января, 16:15

Modified 24 января, 19:33

Updated 24 января, 19:33

«Салават Юлаев» и «СКА» сыграют в Санкт-Петербурге.

«Салават Юлаев» — «СКА»: где смотреть и кто победит

24 января 2025, 16:15
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» и «СКА» сыграют в Санкт-Петербурге.

«СЮ» в субботу, 25 января, проведёт матч с питерским клубом на их ледовом поле — смогут ли уфимцы продлить свою победную серию?

Встреча «Салавата Юлаева» и «СКА» в рамках регулярного сезона КХЛ пройдёт в субботу, 25 января, в 17:00 (МСК). Примет матч стадион «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Трансляции игры будут вести местные телеканалы, онлайн-кинотеатры и KHL Prime (3+).

«Салават Юлаев»

Последние два матча для уфимского клуба обернулись разгромными победами. «СЮ» всухую обыграл омский «Авангард» со счётом 4:0, а ХК «Сочи» уфимцы одолели с 8:1. Самыми результативными нападающими в последнее время себя показывают Ливо и Ремпал. Крайне успешные выступления закрепили за «зелёными» второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

В лазарете пребывают Кузьмин и Варлов, однако, эксперты не считают проблемы с составом команды серьёзными.

«СКА»

Клуб из Санкт-Петербурга ведёт долгую серию неудач, прервать её удалось лишь недавним матчем против «Локомотива», из которого петербуржцы вышли со счётом 5:2. Тем не менее последняя игра для «СКА» вновь обернулась поражением — матч с «Динамо М» закончился с 3:5 на табло в пользу москвичей.

В лазарете — Кузнецов и Воробьёв. Эксперты отмечают не самую лучшую дисциплину команды, что оборачивается частыми удалениями.

Прогнозы и ставки

Букмекеры дают коэффициент 4,2 на ничью в игре «СЮ» и «СКА». На петербуржцев, — 2,07, а на уфимцев — 3,24.

Легенды хоккея будут ежегодно навещать Уфу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что столица Башкирии станет постоянной площадкой проведения турнира по хоккею памяти Сергея Гимаева.

Читайте также:
«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть и кто победит«Салават Юлаев» против «Амура»: где смотреть и кто победит«Салават Юлаев» всухую обыграл «Авангард»
#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Хоккей#Благовещенск#КХЛ#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Санкт-Петербург#Москва#Прогнозы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Сочи#Мелеуз#Янаул#Салават Юлаев#СКА#Матч#Авангард#Ставки#Победы#Динамо М#Поражения#Лига
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика