Где в Башкирии сделать бесплатные прививки?

Posted 24 января, 06:55
Published 24 января, 06:55
Modified 24 января, 10:00
Updated 24 января, 10:00
— Я живу за городом, и мне необходима вакцинация от вирусного энцефалита. Опасаюсь, что из-за аномально теплой зимы этой весной количество клещей может быть намного больше, чем обычно. А значит, и вероятность заразиться энцефалитом выше. Кому и где полагаются прививки от этой опасной болезни? Моим знакомым делают в организациях, где они работают. А куда обратиться мне, самозанятой? — спрашивает Гузель с. Иглино Иглинского района.
В MKset решили разобраться: кому и какие прививки можно бесплатно сделать в Башкирии. А также цены на вакцины в платных медицинских учреждениях. За разъяснением корреспондент обратился в Минздрав Башкортостана, где все подробно объяснили.
Плановая вакцинация взрослых и детей в нашей стране против инфекционных заболеваний проводится по приказу Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
В рамках национального календаря предусмотрена вакцинация против 12 инфекций: вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, грипп, пневмококковая инфекция.
— В январе жители Башкирии могут привиться против 11 инфекций (исключая грипп, против него иммунизация проводится сезонов сентябре–ноябре), — пояснили нам в Минздраве Башкортостана.
Все прививки по эпидемическим показаниям, предусмотренные для российских граждан, указаны в Национальном календаре профилактических прививок на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации minzdrav.gov.ru. Там же указаны категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
Прививка от клещевого вирусного энцефалита, по информации указанной в Национальном календаре прививок, обязательна:
— Для Лиц, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.
Прививка против КВЭ необязательная для всех граждан, поэтому о принадлежности к группе риска и необходимости вакцинации нужно проинформировать участкового врача-терапевта для включения в план прививок.
Формирование планов прививок в медицинских организациях проводится в сентябре, объемы закупаемых вакцин на средства республиканского бюджета утверждаются министром здравоохранения до 15 октября. Чтобы получить прививку в следующем году, необходимо обратиться к участковому врачу терапевту в августе–сентябре.
Вакцинация против КВЭ проводится круглогодично. Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом 1-7 месяцев. Наиболее оптимальный интервал между прививками 5-7 месяцев. Ревакцинацию проводят в одной дозе через год после завершения курса вакцинации. Последующие отдаленные 3 ревакцинации проводят каждые 3 года однократно по плану прививок медицинской организации в течение всего года.
— В случае отсутствия вакцины в медицинской организации необходимо обратиться к ее руководителю, — пояснили в Минздраве Башкортостана.
Телефон справочной службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан —
+7 (347) 218-00-53.
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Некоторые блогеры и ЗОЖники в социальных сетях, не имея какого-либо медицинского образования, выступают активными противниками прививок, оказывая влияние на отношение населения.
Однако это общественное движение не ново. Оно зародилось почти два столетия назад. В силу необразованности, страха перед неизвестным и боязни последствий в виде осложнений. Технологии производства вакцин за многие годы усовершенствовались. Прививки стали привычной и безопасной частью жизни людей с самого рождения.
Но, несмотря на это, антипрививочное движение продолжает существовать. Порождая мифы и страшилки об осложнениях вакцинации. По данным российских исследователей, около 40% людей черпают непроверенную информацию о вакцинации в интернете, а не у медицинских работников.
Но научные данные и многолетняя статистика опровергают опасения. Ведь именно вакцинопрофилактика увеличила продолжительность жизни людей на 20-30 лет. Болезни, от которых погибали сотни тысяч людей, ликвидированы. Полиомиелит, ветряная оспа, дифтерия, столбняк.
Именно из-за отказа от прививок в мире возникают вспышки инфекционных заболеваний, о которых люди забыли. Но достигнутое благополучие можно легко утратить.
— Да, вы можете отказаться от вакцинации, но помните, что этим вы ставите под угрозу здоровье и жизнь своих детей. Избегая вакцинации, каждый может внести свой вклад в возвращение страшных инфекций. — предупреждает директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин.
В январе 2025 года жители Башкирии могут привиться против 11 инфекций, кроме вакцинации от гриппа .
Так как объемы закупаемых вакцин на средства республиканского бюджета утверждаются министром здравоохранения до 15 октября, для того чтобы получить прививку в следующем году, необходимо обратиться к участковому врачу терапевту в августе–сентябре.
В случае отсутствия вакцины в медицинской организации необходимо обратиться к ее руководителю.
Из-за отказа от прививок в мире возникают вспышки инфекционных заболеваний, которые урожают жизни людей.
Не стоит доверять непроверенной информации от модных блогеров. Если возникают вопросы по поводу вакцинации, обратитесь к медицинским работникам.