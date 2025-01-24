Где в Башкирии сделать бесплатные прививки?

Вакцинация против КВЭ проводится круглогодично. Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом 1-7 месяцев. Наиболее оптимальный интервал между прививками 5-7 месяцев. Ревакцинацию проводят в одной дозе через год после завершения курса вакцинации. Последующие отдаленные 3 ревакцинации проводят каждые 3 года однократно по плану прививок медицинской организации в течение всего года.