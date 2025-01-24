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Posted 24 января, 09:22

Published 24 января, 09:22

Modified 24 января, 09:24

Updated 24 января, 09:24

Прощай, лоток для столовых приборов! Почему пора освободить пространство на кухне?

Прощай, лоток для столовых приборов! Почему пора освободить пространство на кухне?

24 января 2025, 09:22
Фото: Изображение Midjourney. Прощай, лоток для столовых приборов! Почему пора освободить пространство на кухне?
Когда дело доходит до организации пространства на кухне, можно быть уверенным, что каждый сантиметр имеет значение. Однако один предмет, который мы привыкли считать незаменимым, может на самом деле только занимать место и создавать лишний беспорядок. Слышали ли вы когда-нибудь, что лоток для столовы

На первый взгляд лоток для столовых приборов кажется удобным. Каждая ложка и вилка находятся в своем месте, а это вроде как экономит время, не так ли? Но по факту этот пластиковый «коробок» оказывается не таким уж эффективным. Особенно когда количество приборов увеличивается, и разделения для каждой категории начинают терять свою актуальность. Если ваш лоток не соответствует реальным потребностям, вместо удобства он приносит только беспорядок.

Многие верят, что лоток для столовых приборов — это удобный и незаменимый элемент кухонного пространства. Однако, как замечает один из пользователей:

— Лотки для приборов в современных гарнитурах раза в 3 больше, чем у вас, и совершенно неразумно использовать большой отсек для столовых приборов для хранения одного, — замечает домохозяйка Татьяна.

1. Проблемы с организацией

Поначалу кажется, что лоток помогает упорядочить вилки, ложки и ножи по ячейкам. Но, как часто бывает, реальность такова, что столовых приборов становится все больше, а лоток уже не справляется с их количеством. Более того, если кто-то случайно кладет ложку туда, где должны лежать вилки, начинается настоящая путаница.

— Когда приборов становится много, и кто-то случайно (или не очень) кинул ложку туда, где раньше лежали вилки, начинается охота на ведьм. В стакане же приборы всегда лежат перемешанными, и это не вызывает раздражения, потому что такой способ хранения очевиден и практичен, — признается домохозяйка Татьяна Ладина.
Проблемы с организацией
Проблемы с организацией. Фото: Изображение Midjourney

2. Лотки требуют много ухода

Что делать с мокрыми приборами, которые часто оказываются в лотке? Вытирать их насухо или хранить в рискованном «влажном» состоянии? С мокрыми приборами в стакане таких проблем не возникает, так как вода стекает и всё быстро высыхает.

— Мокрые вилки и ложки в стакане не вызывают таких проблем: вода стечет, всё просохнет — и никакой плесени. А вот с лотками нужно постоянно бороться с грибками и запахами, — уверена домохозяйка и блогер Марина Жукова блога.

3. Лотки не всегда универсальны

Что делать, если ваши столовые приборы разных размеров и форм? Лотки часто не подходят для нестандартных предметов. В этом случае можно столкнуться с проблемой:

— Очень часто лоток просто не рассчитан на вашу реальную коллекцию ножей, вилок, ложек, а также всяких десертных гаджетов. Для таких ситуаций оптимально подходит вертикальное хранение, при котором длинные предметы будут стоять выше, а короткие — ниже, — говорит автор блога.

4. Меньше пространства — больше удобства

Отказавшись от лотка, можно освободить целый ящик для других нужных вещей. Например, можно использовать это место для хранения блендера или другого оборудования.

— Вы бы видели мою радость, когда я вынула лоток и заняла освободившееся пространство блендером. Теперь столешница разгружена, посуда стоит аккуратно, а приборы в стакане, что выглядит довольно мило и по-свойски, — делится личным опытом одна из хозяек.

Такой подход позволяет не только сэкономить место, но и улучшить функциональность кухни.

Меньше пространства — больше удобства
Меньше пространства — больше удобства. Фото: Изображение Midjourney

Альтернативы лотку для приборов

Если вы решите избавиться от лотка, вот несколько вариантов, как можно удобно и стильно хранить столовые приборы:

  • Керамический или стеклянный стакан. Это решение не только практично, но и красиво. Вы можете выбрать подходящий под интерьер стакан или чашку.
  • Подвесная система. Использование рейлингов и металлических ёмкостей выглядит современно и позволяет хранить приборы в удобном месте.
  • Отдельная корзинка в сушилке. Такой способ отлично подходит для мокрых приборов, так как они могут просохнуть прямо в сушилке.

Что говорят другие?

Некоторые пользователи, как, например, Эльвира Изотова, поддерживают идею вертикального хранения:

— Я сама пользуюсь вертикалью (в Икее давно купила несколько приспособлений в виде больших цилиндрических емкостей для приборов. Это решение эффективно экономит пространство и подходит для большинства кухонь.

Но есть и те, кто продолжает придерживаться старых привычек. Например, Наталья утверждает: »

— Если хозяйки, в основном, стараются освободить пространство, то у вас всё наоборот. Представляю, как вы перебираете руками ложки-вилки, вместо того, чтобы нормально взять прибор за ручку.

Однако для многих вертикальное хранение — это не только экономия места, но и избавление от множества проблем с уборкой и сортировкой.

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#Ольга Харина#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Кухня#Уборка#Чистота
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