Прощай, лоток для столовых приборов! Почему пора освободить пространство на кухне?

Posted 24 января, 09:22
Published 24 января, 09:22
Modified 24 января, 09:24
Updated 24 января, 09:24
На первый взгляд лоток для столовых приборов кажется удобным. Каждая ложка и вилка находятся в своем месте, а это вроде как экономит время, не так ли? Но по факту этот пластиковый «коробок» оказывается не таким уж эффективным. Особенно когда количество приборов увеличивается, и разделения для каждой категории начинают терять свою актуальность. Если ваш лоток не соответствует реальным потребностям, вместо удобства он приносит только беспорядок.
Многие верят, что лоток для столовых приборов — это удобный и незаменимый элемент кухонного пространства. Однако, как замечает один из пользователей:
— Лотки для приборов в современных гарнитурах раза в 3 больше, чем у вас, и совершенно неразумно использовать большой отсек для столовых приборов для хранения одного, — замечает домохозяйка Татьяна.
Поначалу кажется, что лоток помогает упорядочить вилки, ложки и ножи по ячейкам. Но, как часто бывает, реальность такова, что столовых приборов становится все больше, а лоток уже не справляется с их количеством. Более того, если кто-то случайно кладет ложку туда, где должны лежать вилки, начинается настоящая путаница.
— Когда приборов становится много, и кто-то случайно (или не очень) кинул ложку туда, где раньше лежали вилки, начинается охота на ведьм. В стакане же приборы всегда лежат перемешанными, и это не вызывает раздражения, потому что такой способ хранения очевиден и практичен, — признается домохозяйка Татьяна Ладина.
Что делать с мокрыми приборами, которые часто оказываются в лотке? Вытирать их насухо или хранить в рискованном «влажном» состоянии? С мокрыми приборами в стакане таких проблем не возникает, так как вода стекает и всё быстро высыхает.
— Мокрые вилки и ложки в стакане не вызывают таких проблем: вода стечет, всё просохнет — и никакой плесени. А вот с лотками нужно постоянно бороться с грибками и запахами, — уверена домохозяйка и блогер Марина Жукова блога.
Что делать, если ваши столовые приборы разных размеров и форм? Лотки часто не подходят для нестандартных предметов. В этом случае можно столкнуться с проблемой:
— Очень часто лоток просто не рассчитан на вашу реальную коллекцию ножей, вилок, ложек, а также всяких десертных гаджетов. Для таких ситуаций оптимально подходит вертикальное хранение, при котором длинные предметы будут стоять выше, а короткие — ниже, — говорит автор блога.
Отказавшись от лотка, можно освободить целый ящик для других нужных вещей. Например, можно использовать это место для хранения блендера или другого оборудования.
— Вы бы видели мою радость, когда я вынула лоток и заняла освободившееся пространство блендером. Теперь столешница разгружена, посуда стоит аккуратно, а приборы в стакане, что выглядит довольно мило и по-свойски, — делится личным опытом одна из хозяек.
Такой подход позволяет не только сэкономить место, но и улучшить функциональность кухни.
Если вы решите избавиться от лотка, вот несколько вариантов, как можно удобно и стильно хранить столовые приборы:
Некоторые пользователи, как, например, Эльвира Изотова, поддерживают идею вертикального хранения:
— Я сама пользуюсь вертикалью (в Икее давно купила несколько приспособлений в виде больших цилиндрических емкостей для приборов. Это решение эффективно экономит пространство и подходит для большинства кухонь.
Но есть и те, кто продолжает придерживаться старых привычек. Например, Наталья утверждает: »
— Если хозяйки, в основном, стараются освободить пространство, то у вас всё наоборот. Представляю, как вы перебираете руками ложки-вилки, вместо того, чтобы нормально взять прибор за ручку.
Однако для многих вертикальное хранение — это не только экономия места, но и избавление от множества проблем с уборкой и сортировкой.
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