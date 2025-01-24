Преступника федерального уровня арестовали в Башкирии

В отношении 29-летнего гражданина завели уголовное дело за оправдание терроризма. С него взяли подписку о невыезде, однако у мужчины все же получилось сбежать и скрываться в доме подруги. Оперативники сообщили, что после задержания мужчина признал свою вину и раскаялся.