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Posted 24 января, 07:45

Published 24 января, 07:45

Modified 24 января, 08:33

Updated 24 января, 08:33

Мужчину задержали за оправдание терроризма

Преступника федерального уровня арестовали в Башкирии

24 января 2025, 07:45
Фото: УФСБ по РБ.

Мужчину задержали за оправдание терроризма

Оперативники ФСБ задержали в Салавате уроженца Ставрополя, объявленного в федеральный розыск, сообщили в УФСБ по РБ в пятницу, 24 января.

Безработный и уже судимый житель Салавата опубликовал на своей страничке во «ВКонтакте» пост с поддержкой одного из военноначальников, который в 1999 году участвовал в организации незаконного террористического нападения на чиновников в Чечне.

В отношении 29-летнего гражданина завели уголовное дело за оправдание терроризма. С него взяли подписку о невыезде, однако у мужчины все же получилось сбежать и скрываться в доме подруги. Оперативники сообщили, что после задержания мужчина признал свою вину и раскаялся.

Уфимский аэропорт приостановил свою работу
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Ранее Mkset сообщил, что аэропорт Уфы вновь закрыли для гражданских судов. Инсайдеры считают, что меры безопасности введены из-за угрозы атаки беспилотников.

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