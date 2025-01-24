Преступника федерального уровня арестовали в Башкирии

Posted 24 января, 07:45
Published 24 января, 07:45
Modified 24 января, 08:33
Updated 24 января, 08:33
Безработный и уже судимый житель Салавата опубликовал на своей страничке во «ВКонтакте» пост с поддержкой одного из военноначальников, который в 1999 году участвовал в организации незаконного террористического нападения на чиновников в Чечне.
В отношении 29-летнего гражданина завели уголовное дело за оправдание терроризма. С него взяли подписку о невыезде, однако у мужчины все же получилось сбежать и скрываться в доме подруги. Оперативники сообщили, что после задержания мужчина признал свою вину и раскаялся.
Ранее Mkset сообщил, что аэропорт Уфы вновь закрыли для гражданских судов. Инсайдеры считают, что меры безопасности введены из-за угрозы атаки беспилотников.