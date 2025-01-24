Нас завалит снегом или вновь будет аномально тепло? Каким будет февраль в Башкирии?

Posted 24 января, 06:52
Published 24 января, 06:52
Modified 24 января, 06:52
Updated 24 января, 06:52
Почти пролетели 2 зимних месяца. Закончились январские праздники. Впереди февраль. Прогноз синоптиков Башгидромета на ближайшие дни: несколько морозных ней и вновь не зимняя погода. Декабрь и январь были аномально теплыми. Каким же будет февраль?
На сайте pogoda. mail. ru. По предварительным данным, основанным на статистический методе прогнозирования, который учитывает материал прошлых лет, февраль ожидается стабильный, без температурных качелей. Температура воздуха днем от — 6 до — 12, ночью-9 до -18. Преимущественно пасмурно.
Намного раньше современных технологий и методов прогнозирования погоды наши предки умели делать свои предсказания. Это было жизненно важной необходимостью. Ведь от погоды зависел будущий урожай. Приметы передавались из поколения в поколения, дойдя до наших дней.
Какие приметы о погоде на февраль мы знаем?
«лютень» из-за морозов и в то же время «бокогрей» потому что дни становятся длиннее и появляется солнце. А еще: снежень, сечень, межень, лютый, вьюговой.
Если сосульки на Федосеев день 24 января тают, февраль будет теплым. Снег в этот день февраль будет морозным. А если туман теплый.
Как пройдет 1 день месяца, таким он и будет.
Красный закат 3 февраля — предвестник морозного месяца.
Многочисленные эксперты, исходя из того, что климат на всей Земле становится всё более мягким, обещают теплые зимы в России. Причем с каждым годом они будут все теплее и теплее, ежегодно устанавливая новые рекорды. Поэтому, по их мнению, народные приметы уже не актуальны.
Метеорологи утверждают: чем долгосрочней прогноз, тем выше неточность. Краткосрочным прогноз считается на трое суток. Он наиболее точный. А долгосрочный — на десять суток. Может измениться.
Достоверность любого прогноза, по мнению специалистов, невысока — 50-70. Вероятностный прогноз погоды корректируется декадными и краткосрочными.
Метеорологи относятся к народным приметам скептически или просто как фольклорному творчеству. Но бывают исключения. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил народную примету о том, что если солнце красное на закате, завтра день будет ясный. Если же солнце белое — пасмурный, дождливый.
15 февраля Православные верующие будут отмечать Сретение Господне. Он относится к двунадесятым великим праздникам. С этим днем связано много народных примет. Погода в этот день, согласно опыту предков, показывает, какими будут последние недели февраля и какую весну ожидать.
— Моя бабушка всегда говорила: «Какова погода в этот день, такой будет и весна. В этот день зима с весной встречаются». Я запомнила: если теплый день на Сретение, весна будет холодной и дождливой. Если пойдет снег, тепла ждать рано. А если в ночь на Сретение небо звездное, то цветы зацветут позднее, чем обычно, — поделилась своими знаниями Анастасия Уфа.
— Солнечная погода 15 февраля — к богатому урожаю. Снег утром — к раннему урожаю. Вечерний снегопад придется собирать позже, чем обычно. А еще считается, что после Сретения уже не будет морозов, — поделился Анатолий. Село Кармаскалы.
— Чтобы узнать, какую погоду ожидать, люди в России наблюдали за поведением птиц и животных. Чем ближе тепло, тем активнее пернатые. Громко чирикая, предвещают скорую весну. Если же воробьи сидят нахохлившись. Еще будет холодно.
— Если медведь вышел из берлоги, увидел траву и то уже не вернется к спячке. Это верный признак наступившей весны и тепла.
— Если пчелы начали вылетать из ульев, то холодов больше не будет.
В Америке и Канаде принято наблюдать за сурками. 2 февраля отмечается традиционный День Сурка.
В этот февральский день принято наблюдать за поведением сурка, вылезающего из норы. Если животное в пасмурный день, не испугавшись собственной тени, спокойно покинул жилище. Скоро весна.
Если же солнечно, сурок увидит свою тень, испугается и спрячется обратно в нору. Впереди еще шесть недель зимы.
По предварительному прогнозу метеорологов, февраль ожидается стабильный, без погодных качелей и пасмурный.
Следуя народным наблюдениям и приметам, стоит обратить внимание на погоду 15 февраля. День, когда Православные верующие празднуют великий праздник Сретение Господне, может предсказать, какими будут последние дни зимы и весны.
Но специалисты считают, что все приметы стали не актуальными из-за глобальных изменений климата на планете.
Самый верный прогноз лишь на ближайшие три дня.