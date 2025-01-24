Нас завалит снегом или вновь будет аномально тепло? Каким будет февраль в Башкирии?

Намного раньше современных технологий и методов прогнозирования погоды наши предки умели делать свои предсказания. Это было жизненно важной необходимостью. Ведь от погоды зависел будущий урожай. Приметы передавались из поколения в поколения, дойдя до наших дней.

Какие приметы о погоде на февраль мы знаем?

«лютень» из-за морозов и в то же время «бокогрей» потому что дни становятся длиннее и появляется солнце. А еще: снежень, сечень, межень, лютый, вьюговой.

Если сосульки на Федосеев день 24 января тают, февраль будет теплым. Снег в этот день февраль будет морозным. А если туман теплый.

Как пройдет 1 день месяца, таким он и будет.

Красный закат 3 февраля — предвестник морозного месяца.