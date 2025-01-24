mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 07:25

Published 24 января, 07:25

Modified 24 января, 07:27

Updated 24 января, 07:27

Юра Борисов номинирован на «Оскар»

Кто такой Юра Борисов и есть ли у него шансы на «Оскар»

24 января 2025, 07:25
Фото: ТАСС.

Юра Борисов номинирован на «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов стал номинантом на самую престижную кинопремию «Оскар». Чем прославился актер и какие у него шансы покорить Запад, выяснили корреспонденты Mkset.

Юра Борисов — 32-летняя кинозвезда родом из подмосковного Реутова. Кинокарьеру Борисов начал в далеком 2010 году в сериале «У каждого своя война» (16+).

Феномен Юры Борисова

Борисов, как отмечают критики и зрители, заслужил признание за свои яркие и многогранные роли в кино и театре. Борисов умеет глубоко погружаться в роли, что позволяет ему создавать многослойные, реалистичные образы. В одном из своих интервью Юра рассказал, что провел несколько месяцев в гетто, употребляя запрещенные вещества, чтобы точно передать зрителю образ своего героя.

Борисов известен своей способностью передавать настоящие эмоции. Его актерская игра вызывает доверие, и зрители могут чувствовать и сопереживать переживаниям его персонажей. А харизму актера не раз отмечали не только фрегаты, но и коллеги по площадке.

На данный момент фильмография Юры насчитывает более 70 проектов, среди которых сериалы «Мир! Дружба! Жвачка» (18+) и «Бык» (18+), «Калашников» (12+) Петра Буслова и «Вторжение» (18+) Федора Бондарчука, крупная и дорогая лента «Серебряные коньки» (6+) Михаила Локшина, а также популярная автобиографичная драма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (18+), снятая Ангелиной Никоновой.

1950-е года, школьник Роберт Крохин влюблен в Милку, за которой ухаживает главарь уличной подростковой банды
Герой-изобретатель
Парень, живущий по законам Данилы Багрова из «Брата»
Сериал, который помог Борисову стать любимчиков российского зрителя
1950-е года, школьник Роберт Крохин влюблен в Милку, за которой ухаживает главарь уличной подростковой банды. Фото: "У каждого своя война" / Студия "Элегия"

Борисов покоряет Запад

Впервые иностранный зритель узнал Борисова после «Петровых в гриппе» (18+) и «Купе номер шесть» (18+), которые представлялись в Каннах. Затем Юра отметился в Венеции, презентуя картины «Мама, я дома» (18+) и «Капитан Волконогов бежал» (18+). Узнал Борисова западный зритель и по ленте «Серебряные коньки» (6+) — первому российскому проекту, выпущенному в линейке Netflix Originals. Картина, к слову пришлась по душе иностранцам, заняв пятую строчку в международном рейтинге.

Судьбоносная роль

После роли «Быкова» в сериале «Бык» (18+) Юру заметил режиссер Юхо Куосманен, предложивший сняться в «Купе номер 6» (18+). После успеха ленты в Каннах история повторилась — Борисов запомнился Шону Бэйкеру, который через год предложил россиянину роль в драмедии «Анора» (18+).

Фильм «Анора» (18+) рассказывают историю стриптизерши Аноры, влюбившуюся в русского мажора Ваню. Парочка женится наперекор родителям парня. Борисову досталась роль Игоря — хамоватого решалы, который должен уладить ситуацию. Персонаж Юры выделяется на фоне команды по «спасению» Вани — Игорь единственный, кто не пытается обидеть Анору, а под конец фильма проникается историей девушки и поддерживает ее.

Фильм «Анора», принесший Борисову мировое признание
Фильм "Анора", принесший Борисову мировое признание
Фильм "Анора", принесший Борисову мировое признание
Фильм «Анора», принесший Борисову мировое признание. Фото: Кинопоиск

Именно эта лента помогла Борисову покорить сердца западного зрителя. «Игорь» уже получил приз Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую мужскую роль второго плана. Также Борисов стал номинантов на «Золотой глобус» в той же номинации. В четверг, 23 января, Юра официально стал номинантом на самую престижную мировую кинопремию «Оскар».

Как рассказал сам актер, во время оглашения номинантов он находился в машине с семьей. Юра получает много звонков и сообщений с поздравлениями, однако пока «не может понять, что чувствует».

Какие шансы на «Оскар»?

Критики оценивают шансы Борисова на получение награды достаточно высоко. Главным конкурентом Борисова остается Киран Калкин с лентой «Настоящая боль», который обогнал Юру на «Золотом глобусе». Однако, как отметили российские эксперты, номинация — само по себе высочайшее достижение всей киноиндустрии России.

Напомним, что 97-я премия «Оскар» пройдёт 3 марта в 3:00 по мск в Лос-Анджелесе. В России трансляция будет доступна на стриминговых сервисах.

Самый сексуальный дворник России живет в Уфе
Узнать подробнее

Что посмотреть в ожидании «Оскара»?

Многие россияне заинтересовались творчеством Борисова. Редакция Mkset отобрала лучшие ленты, за которыми можно скоротать время, ожидая церемонии вручения «Оскар».

  • Т-34 (2020) 12+

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым ассам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

  • Кентавр (2023) 18+

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

  • Серебрянеые коньки (2020) 6+

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

  • Мама, я дома (2021) 18+

Кабардино-Балкария. Тоня — водитель автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирии в частной военной компании. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку Тоня начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется молодой человек.

Читайте также:
Скончался Дэвид ЛинчКино будут бесплатно показывать в УфеУфимский цирк готовится к возрождению
#Александра Воля#Общество#Культура#Башкирия#Уфа#Кино#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Оскар#Юрий Борисов#Номинация#Фильмография#Золотой глобус#Актерская игра#Кинокритики#Критики#Канны#Венец#Серебряные коньки#Купе номер шесть#Анора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика