Кто такой Юра Борисов и есть ли у него шансы на «Оскар»

Борисов, как отмечают критики и зрители, заслужил признание за свои яркие и многогранные роли в кино и театре. Борисов умеет глубоко погружаться в роли, что позволяет ему создавать многослойные, реалистичные образы. В одном из своих интервью Юра рассказал, что провел несколько месяцев в гетто, употребляя запрещенные вещества, чтобы точно передать зрителю образ своего героя.