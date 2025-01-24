Кто такой Юра Борисов и есть ли у него шансы на «Оскар»

Posted 24 января, 07:25
Published 24 января, 07:25
Modified 24 января, 07:27
Updated 24 января, 07:27
Юра Борисов — 32-летняя кинозвезда родом из подмосковного Реутова. Кинокарьеру Борисов начал в далеком 2010 году в сериале «У каждого своя война» (16+).
Борисов, как отмечают критики и зрители, заслужил признание за свои яркие и многогранные роли в кино и театре. Борисов умеет глубоко погружаться в роли, что позволяет ему создавать многослойные, реалистичные образы. В одном из своих интервью Юра рассказал, что провел несколько месяцев в гетто, употребляя запрещенные вещества, чтобы точно передать зрителю образ своего героя.
Борисов известен своей способностью передавать настоящие эмоции. Его актерская игра вызывает доверие, и зрители могут чувствовать и сопереживать переживаниям его персонажей. А харизму актера не раз отмечали не только фрегаты, но и коллеги по площадке.
На данный момент фильмография Юры насчитывает более 70 проектов, среди которых сериалы «Мир! Дружба! Жвачка» (18+) и «Бык» (18+), «Калашников» (12+) Петра Буслова и «Вторжение» (18+) Федора Бондарчука, крупная и дорогая лента «Серебряные коньки» (6+) Михаила Локшина, а также популярная автобиографичная драма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (18+), снятая Ангелиной Никоновой.
Впервые иностранный зритель узнал Борисова после «Петровых в гриппе» (18+) и «Купе номер шесть» (18+), которые представлялись в Каннах. Затем Юра отметился в Венеции, презентуя картины «Мама, я дома» (18+) и «Капитан Волконогов бежал» (18+). Узнал Борисова западный зритель и по ленте «Серебряные коньки» (6+) — первому российскому проекту, выпущенному в линейке Netflix Originals. Картина, к слову пришлась по душе иностранцам, заняв пятую строчку в международном рейтинге.
После роли «Быкова» в сериале «Бык» (18+) Юру заметил режиссер Юхо Куосманен, предложивший сняться в «Купе номер 6» (18+). После успеха ленты в Каннах история повторилась — Борисов запомнился Шону Бэйкеру, который через год предложил россиянину роль в драмедии «Анора» (18+).
Фильм «Анора» (18+) рассказывают историю стриптизерши Аноры, влюбившуюся в русского мажора Ваню. Парочка женится наперекор родителям парня. Борисову досталась роль Игоря — хамоватого решалы, который должен уладить ситуацию. Персонаж Юры выделяется на фоне команды по «спасению» Вани — Игорь единственный, кто не пытается обидеть Анору, а под конец фильма проникается историей девушки и поддерживает ее.
Именно эта лента помогла Борисову покорить сердца западного зрителя. «Игорь» уже получил приз Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую мужскую роль второго плана. Также Борисов стал номинантов на «Золотой глобус» в той же номинации. В четверг, 23 января, Юра официально стал номинантом на самую престижную мировую кинопремию «Оскар».
Как рассказал сам актер, во время оглашения номинантов он находился в машине с семьей. Юра получает много звонков и сообщений с поздравлениями, однако пока «не может понять, что чувствует».
Критики оценивают шансы Борисова на получение награды достаточно высоко. Главным конкурентом Борисова остается Киран Калкин с лентой «Настоящая боль», который обогнал Юру на «Золотом глобусе». Однако, как отметили российские эксперты, номинация — само по себе высочайшее достижение всей киноиндустрии России.
Напомним, что 97-я премия «Оскар» пройдёт 3 марта в 3:00 по мск в Лос-Анджелесе. В России трансляция будет доступна на стриминговых сервисах.
Многие россияне заинтересовались творчеством Борисова. Редакция Mkset отобрала лучшие ленты, за которыми можно скоротать время, ожидая церемонии вручения «Оскар».
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