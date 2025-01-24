Когда крысы становятся соседями: как бороться с нашествием грызунов в вашем городе

Крысы не только портят имущество и продукты, но и могут быть носителями опасных инфекций. Болезни, которые они переносят, могут передаваться как через прямой контакт, так и через экскременты, шерсть или блох. К примеру, крысы могут быть переносчиками туляремии, чумы и других опасных заболеваний. Поэтому важно не только устранить сами гнезда крыс, но и проводить дезинфекцию, чтобы не подвергать риску здоровье жителей.