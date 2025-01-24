Как отечественные лекарства для лечения рака легких вытесняются с рынка

В конце 2024 года российский производитель был исключен из тендеров на закупку препарата для обеспечения больных раком легких в 2025 году. При этом сам производитель, компания AstraZeneca, не подала заявок на участие в торгах, очевидно, потому что для нее невыгодно снижать цену до уровня российского аналога.