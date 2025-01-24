Как отечественные лекарства для лечения рака легких вытесняются с рынка

Posted 24 января, 08:21
Published 24 января, 08:21
Modified 24 января, 08:21
Updated 24 января, 08:21
Согласно информации «Газета.Ru», осимертиниб включен в перечень жизненно важных препаратов, которые закупаются за счет бюджета.
Препарат «Тагриссо», который содержит осимертиниб, поставляется в Россию исключительно британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. В 2024 году российский производитель «АксельФарм» начал выпускать отечественный аналог осимертиниба, который уже доказал свою эффективность и стоит на 40% дешевле.
Это позволяет сэкономить бюджетные средства и уменьшить риски нехватки для пациентов, зависимых от иностранной фармкомпании. В июле прошлого года, когда отечественный «Осимертиниб» поступил в продажу, он сразу начал вытесняться с рынка — компания AstraZeneca даже отправляла лечебным учреждениям письма с просьбой не приобретать российский аналог.
В конце 2024 года российский производитель был исключен из тендеров на закупку препарата для обеспечения больных раком легких в 2025 году. При этом сам производитель, компания AstraZeneca, не подала заявок на участие в торгах, очевидно, потому что для нее невыгодно снижать цену до уровня российского аналога.
В результате только в ноябре–декабре 2024 года было отменено более 26 конкурсов из-за отсутствия заявок, среди которых — закупка 780 упаковок препарата для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы.
А пока иностранная компания отстаивает свои права на эксклюзивную продажу препарата, российские пациенты могут только надеяться на получение жизненно важного лекарства для лечения рака легких, ведь каждая минута промедления может иметь фатальные последствия.
С учетом вытеснения российских производителей иностранными компаниями говорить о повышении доступности препарата, обеспечении лекарственной безопасности в России и экономии бюджетных средств, несмотря на усилия правительства, сейчас затруднительно.