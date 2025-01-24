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Posted 24 января, 09:56

Published 24 января, 09:56

Modified 24 января, 09:58

Updated 24 января, 09:58

В Уфе осудили угонщика машины полиции

ГТАшник из Уфы получил реальный срок

24 января 2025, 09:56
Фото: 1MI.

В Уфе осудили угонщика машины полиции

Суд признал мужчину виновным по всем эпизодам обвинения, сообщает в пятницу, 24 января, пресс-служба СК Башкирии.

В Уфе осудили 30-летнего мужчину, который угнал полицейскую машину и напал на полицейского. Суд признал его виновным в трёх преступлениях:

  • Применение насилия к полицейскому.
  • Угон машины.
  • Управление в нетрезвом виде, несмотря на судимость.

Преступление было совершено летом 2024 года. Как установил суд, 21 июня полицейские приехали на остановку «Стадион Нефтяник», чтобы остановить драку. Один из дерущихся, пьяный, угнал машину. Злоумышленник быстро уехал, и полицейский не смог удержать дверь. Его впоследствии задержали.

Суд приговорил угонщика к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы и запрету водить машину на 5 лет. Приговор суда ещё не вступил в силу.

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