ГТАшник из Уфы получил реальный срок

Преступление было совершено летом 2024 года. Как установил суд, 21 июня полицейские приехали на остановку «Стадион Нефтяник», чтобы остановить драку. Один из дерущихся, пьяный, угнал машину. Злоумышленник быстро уехал, и полицейский не смог удержать дверь. Его впоследствии задержали.