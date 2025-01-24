ГТАшник из Уфы получил реальный срок

Posted 24 января, 09:56
Published 24 января, 09:56
Modified 24 января, 09:58
Updated 24 января, 09:58
В Уфе осудили 30-летнего мужчину, который угнал полицейскую машину и напал на полицейского. Суд признал его виновным в трёх преступлениях:
Преступление было совершено летом 2024 года. Как установил суд, 21 июня полицейские приехали на остановку «Стадион Нефтяник», чтобы остановить драку. Один из дерущихся, пьяный, угнал машину. Злоумышленник быстро уехал, и полицейский не смог удержать дверь. Его впоследствии задержали.
Суд приговорил угонщика к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы и запрету водить машину на 5 лет. Приговор суда ещё не вступил в силу.