Где купить хорошие семена в Башкирии?

Posted 24 января, 06:54
Published 24 января, 06:54
Modified 24 января, 06:54
Updated 24 января, 06:54
Опытные садоводы сходятся во мнении, что все семена лучше покупать в специализированных магазинах. Продавцы здесь имеют надежных, проверенных поставщиков. Богатый выбор. Грамотные продавцы. В наличии документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества товара.
— В Уфе есть не мало проверенных годами магазинов. Покупаю только в них. Здесь бывают очень выгодные акции и предложения. А с продавцами знакомы уже много лет, плохого не посоветуют. Также есть фирмы, чьи семена зарекомендовали себя, — поделилась своим опытом Александра Уфа.
— Выбор семян для меня — увлекательное занятие, которое взывает массу положительных эмоций.
Я могу часами сидеть в интернет-магазинах. Планирую, что и где посажу. Выбираю новые сорта овощей и цветов. Получаю огромное удовольствие от самого процесса. В феврале и уж тем более весной в отделах продажи семян не протолкнуться. Нет возможности спокойно присмотреться, сделать выбор. Для меня комфортнее онлайн формат. Хотя приходится оплачивать доставку, а это лишние затраты. Интернет-магазинов много. Есть доступные, а есть очень дорогие, где продают редкие растения. Экзотические или авторской селекции. Я выбираю попроще, — рассказала Светлана Уфа.
Чтобы не тратить деньги зря и не разочароваться осенью, при покупке следует обратить внимание на несколько моментов.
Картинки на упаковках всегда красивые. Но нужно внимательно смотреть на обратную сторону, где содержится информация о количестве семян в штуках или граммах, год сбора урожая, дата упаковки, срок годности, номер партии, номер фасовщика, ГОСТ или ТУ. Важно обратить именно на год сбора урожая. Чем старше семена, тем хуже их всхожесть.
Если какие-то данные не указаны на конверте, можно обратиться к сотрудникам магазина и посмотреть сопроводительную документацию, где указывается сорт, номер партии и процент всхожести растения.
Опытные огородники из года в год доверяют проверенным производителям семян. Название, адрес, контактные данные компании должны быть указаны на упаковке.
Таким образом обозначают гибридные сорта. Обычно они несколько дороже обычных. Они отличаются от сортовых. Их ценят за урожайность и неприхотливость к воздействиям внешней среды. Многие гибриды F1 устойчивы к различным заболеваниям и вредителям. Но обладают серьезным недостатком. Из них нецелесообразно заготавливать семена. Второе поколение растений F1 не будет похоже на первое. И измениться в худшую сторону. Поэтому каждый год нужно покупать новые.
У обычных гибридных растений этого недостатка нет.
Урал — зона рискованного земледелия, поэтому не стоит тратиться на семена экзотических растений. Благодаря работе российских селекционеров отбираются и создаются сорта, подходящие для разных регионов нашей страны. В том числе и для Урала и Сибири. Такие овощи и плоды, посаженные в грунт, порадуют большим урожаем, чем изнеженные экзотические растения. Да и в теплице не стоит тратить на них много места, лучше посадить надежные сорта.
— Из не подходящих для нашего климата я вырастила физалис, который не стал сладким, хотя было четыре сорта. Розмарин долго всходил, занимал место в теплице, а в результате небольшой кустик с тонкими веточками и листочками. Момордика, люффа и артишок оказались совершенно бесполезными. Бамия ни разу не взошла. Ее проще купить в замороженном виде, чем тратить время. Больше не экспериментирую. За 12 лет огородного опыта поняла, что самые лучшие — это годами проверенные сортовые помидоры, огурцы, перцы. А красивые фото на упаковке — не гарантия хорошего вкуса и урожая, — поделилась своим опытом Антонина. С. Зубово, Уфиский район.
Семена лучше покупать в специализированных магазинах. Покупки в интернет-магазинах для кого-то комфортнее, но придется оплатить доставку.
Нужно внимательно читать информацию о дате сбора семян. Это может повлиять на всхожесть. Лучше отдать предпочтение известным производителям, тем кто ценит свою репутацию и следит за качеством.
Гибридные растения F1 отличаются отличными свойствами, но каждый год придется покупать новые.
Лучше покупать сорта, созданные для выращивания в нашем регионе. И не стоит тратить много денег, сил и места на грядке для экзотических растений.