Где купить хорошие семена в Башкирии?

Чтобы не тратить деньги зря и не разочароваться осенью, при покупке следует обратить внимание на несколько моментов.

Картинки на упаковках всегда красивые. Но нужно внимательно смотреть на обратную сторону, где содержится информация о количестве семян в штуках или граммах, год сбора урожая, дата упаковки, срок годности, номер партии, номер фасовщика, ГОСТ или ТУ. Важно обратить именно на год сбора урожая. Чем старше семена, тем хуже их всхожесть.

Если какие-то данные не указаны на конверте, можно обратиться к сотрудникам магазина и посмотреть сопроводительную документацию, где указывается сорт, номер партии и процент всхожести растения.