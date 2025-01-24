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Posted 24 января, 11:13

Published 24 января, 11:13

Modified 24 января, 11:15

Updated 24 января, 11:15

Детсады станут дороже в Башкирии

Дети разоряют уфимцев

24 января 2025, 11:13
Фото: 1MI.

Детсады станут дороже в Башкирии

Региональные власти пересмотрели стоимость услуг присмотра за детьми в дошкольных учреждениях, сообщает в пятницу, 24 января, правительство Башкортостана.

Правительство Республики Башкортостан установило стоимость услуг для дошкольных образовательных учреждений на 2025 год. Региональные власти проиндексировали цены в детских садах. И для родителей уфимских детей — не самые радостные известия. Их уровень индексации оказался выше всего в регионе.

Так, в 2025 году один проведенный ребенком в детсаду день в Уфе стоит ₽185. Цена услуг учреждений выросла на ₽7, или 3,9%. Плата за детские сады выросла и в Уфимском районе — до ₽182 за одного ребенка в день. С учетом того, что в одну группу обычно ходит около 30 детей, то за день за нее детсад выручает более ₽5 500, а в месяц — свыше ₽110 000.

Следующими по величине тарифов являются города Стерлитамак (₽178), Нефтекамск (₽164) и Октябрьский (₽156).

Дешевле всего услуг детсадов в 2025 году в Башкирии обойдутся родителям из Агидели и Абзелиловского района — в ₽137 и ₽138, соответственно.

Добавим, что постановлением региональных властей оговаривается то, что указанные цены — максимум. Администрация того или иного учреждения может установить стоимость услуг по своему усмотрению, но не выше, чем решили в правительстве Башкирии.

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