Дети разоряют уфимцев

Так, в 2025 году один проведенный ребенком в детсаду день в Уфе стоит ₽185. Цена услуг учреждений выросла на ₽7, или 3,9%. Плата за детские сады выросла и в Уфимском районе — до ₽182 за одного ребенка в день. С учетом того, что в одну группу обычно ходит около 30 детей, то за день за нее детсад выручает более ₽5 500, а в месяц — свыше ₽110 000.