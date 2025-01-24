Детей бойцов СВО дважды накормят в школе

Напомним, в 2024 году минимальные расценки на школьное питание (основные приёмы пищи) составляли от ₽69,57 до ₽78,02, полдники — от ₽45. Стоимость услуги ежегодно пересматривается. Льготные категории получают питание не за счет платы родителей, а из пополняемого налогоплательщиками бюджета.