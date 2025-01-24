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Posted 24 января, 17:50

Published 24 января, 17:50

Modified 24 января, 19:32

Updated 24 января, 19:32

Детей военных будут кормить два раза в день в Башкирии

Детей бойцов СВО дважды накормят в школе

24 января 2025, 17:50
Фото: 1MI.

Детей военных будут кормить два раза в день в Башкирии

Сюжет
Дети
В Республике Башкортостан расширят перечень льготных групп, для которых в столовых среднеобразовательных учреждений предусмотрено двухразовое питание, гласит соответствующий документ, изученный Mkset в пятницу, 24 января.

Увеличение числа приёмов пищи вводят для детей участников спецоперации. Теперь школьникам, относящимся к указанной категории, между уроками будут в столовой предлагать горячее питание два раза.

Напомним, в 2024 году минимальные расценки на школьное питание (основные приёмы пищи) составляли от ₽69,57 до ₽78,02, полдники — от ₽45. Стоимость услуги ежегодно пересматривается. Льготные категории получают питание не за счет платы родителей, а из пополняемого налогоплательщиками бюджета.

План поддержки военных составили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии депутаты обозначили инициативы, которые будут исполнять в регионе в рамках «Года поддержки участников СВО».

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