Детей бойцов СВО дважды накормят в школе

Posted 24 января, 17:50
Published 24 января, 17:50
Modified 24 января, 19:32
Updated 24 января, 19:32
Увеличение числа приёмов пищи вводят для детей участников спецоперации. Теперь школьникам, относящимся к указанной категории, между уроками будут в столовой предлагать горячее питание два раза.
Напомним, в 2024 году минимальные расценки на школьное питание (основные приёмы пищи) составляли от ₽69,57 до ₽78,02, полдники — от ₽45. Стоимость услуги ежегодно пересматривается. Льготные категории получают питание не за счет платы родителей, а из пополняемого налогоплательщиками бюджета.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии депутаты обозначили инициативы, которые будут исполнять в регионе в рамках «Года поддержки участников СВО».