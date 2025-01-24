Дешёвые иномарки вышли боком покупателям из Уфы

Posted 24 января, 18:08
Published 24 января, 18:08
Modified 24 января, 19:23
Updated 24 января, 19:23
Аферист весной-летом 2023 года, представляясь работником финансовой организации, рассказывал клиентам банков о «выгодном предложении»: возможности приобрести взысканные приставами автомобили по крайне «вкусным» ценам. Несколько человек клюнули на удочку мошенника и согласились поучаствовать в сделке.
Потерпевшим он предлагал сбыть три респектабельных автомобиля — Toyota RAV4, BMW X5 и Kia K5. Получив деньги от доверчивых уфимцев — порядка ₽5 млн — обманщик «потерялся».
Вскоре на мошенника вышли правоохранители и задержали его. Свою вину мужчина признал. Его делом займётся Ленинский райсуд Уфы.
Ранее Mkset рассказывал о том, как житель башкирской столицы своей дотошностью заставил мошенника самостоятельно отказаться от попытки его обмануть.