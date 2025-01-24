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Posted 24 января, 18:08

Published 24 января, 18:08

Modified 24 января, 19:23

Updated 24 января, 19:23

Автомошенник обманул уфимцев на ₽5 млн

Дешёвые иномарки вышли боком покупателям из Уфы

24 января 2025, 18:08
Фото: mkset.ru.

Автомошенник обманул уфимцев на ₽5 млн

Трое жителей башкирской столицы стали жертвами лжесотрудника банка, сообщает прокуратура региона в пятницу, 24 января.

Аферист весной-летом 2023 года, представляясь работником финансовой организации, рассказывал клиентам банков о «выгодном предложении»: возможности приобрести взысканные приставами автомобили по крайне «вкусным» ценам. Несколько человек клюнули на удочку мошенника и согласились поучаствовать в сделке.

Потерпевшим он предлагал сбыть три респектабельных автомобиля — Toyota RAV4, BMW X5 и Kia K5. Получив деньги от доверчивых уфимцев — порядка ₽5 млн — обманщик «потерялся».

Вскоре на мошенника вышли правоохранители и задержали его. Свою вину мужчина признал. Его делом займётся Ленинский райсуд Уфы.

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Ранее Mkset рассказывал о том, как житель башкирской столицы своей дотошностью заставил мошенника самостоятельно отказаться от попытки его обмануть.

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