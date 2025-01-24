Дешёвые иномарки вышли боком покупателям из Уфы

Аферист весной-летом 2023 года, представляясь работником финансовой организации, рассказывал клиентам банков о «выгодном предложении»: возможности приобрести взысканные приставами автомобили по крайне «вкусным» ценам. Несколько человек клюнули на удочку мошенника и согласились поучаствовать в сделке.