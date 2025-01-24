Бомжей Башкирии взяли на содержание

Ранее Mkset рассказал, что будущие мамы в Башкирии смогут получить более миллиона рублей за беременность и роды. Чтобы получить пособие нужно обратиться в региональное отделение соцфонда. А от чего зависит размер выплаты — подробно объяснил Mkset.