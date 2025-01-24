Бомжей Башкирии взяли на содержание

Posted 24 января, 07:12
Published 24 января, 07:12
Modified 24 января, 08:36
Updated 24 января, 08:36
Общественный совет Минтруда провел очередную благотворительную акцию по поддержке бомжей. Бездомные, кантующиеся в приюте при Крестовоздвиженском храме, получили одежду, средства личной гигиены и деньги на содержание.
Глава совета Вера Конева отметила, что даже самая весомая разовая помощь на качестве жизни всё-таки не сказывается. Поэтому постояльцам храма решили регулярно закупать лекарства, перечислять деньги, а также следить за качеством питания отшельников.
Ранее Mkset рассказал, что будущие мамы в Башкирии смогут получить более миллиона рублей за беременность и роды. Чтобы получить пособие нужно обратиться в региональное отделение соцфонда. А от чего зависит размер выплаты — подробно объяснил Mkset.