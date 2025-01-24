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Posted 24 января, 07:12

Published 24 января, 07:12

Modified 24 января, 08:36

Updated 24 января, 08:36

Бомжей Башкирии взяли на содержание

Бомжей Башкирии взяли на содержание

24 января 2025, 07:12
Фото: Минтруд Башкортостана.
Сотрудники Минтруда Башкирии взяли под свое крыло живущих при храме бродяг, сообщили в ведомстве в пятницу, 24 января.

Общественный совет Минтруда провел очередную благотворительную акцию по поддержке бомжей. Бездомные, кантующиеся в приюте при Крестовоздвиженском храме, получили одежду, средства личной гигиены и деньги на содержание.

Глава совета Вера Конева отметила, что даже самая весомая разовая помощь на качестве жизни всё-таки не сказывается. Поэтому постояльцам храма решили регулярно закупать лекарства, перечислять деньги, а также следить за качеством питания отшельников.

Беременным уфимкам будут платить больше миллиона рублей
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал, что будущие мамы в Башкирии смогут получить более миллиона рублей за беременность и роды. Чтобы получить пособие нужно обратиться в региональное отделение соцфонда. А от чего зависит размер выплаты — подробно объяснил Mkset.

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