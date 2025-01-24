Больше не надо стеснять в гостях — как избавиться от запаха в обуви

Запах от обуви может стать настоящей проблемой, особенно в прохладное время года, когда обувь носится дольше и меньше проветривается. Но есть хорошие новости: существует множество простых и доступных способов вернуть вашей обуви свежесть. Узнайте, как без стирки справиться с запахом.

Запах в обуви возникает из-за размножения бактерий и грибков в условиях повышенной влажности и тепла. Обувь, особенно закрытая, становится идеальной средой для их развития. Влажность может появляться из-за потеющих ног, мокрой погоды или недостаточного просушивания обуви после носки. Как результат — запах, который бывает сложно устранить. — Проблема запаха в обуви знакома каждому. Даже самая дорогая пара может начать неприятно пахнуть, если за ней не ухаживать должным образом. Но выход есть, и он очень простой, — отмечает Анна, домохозяйка и создатель канала «Советы для дома». Сода — ваш главный помощник Сода известна своими абсорбирующими и нейтрализующими свойствами. Чтобы устранить запах, насыпьте небольшое количество соды в обувь, распределите по стельке и оставьте на ночь. Утром просто вытряхните остатки. Если обувь сильно пахнет, процедуру можно повторить несколько раз. Бонус: для большего эффекта добавьте к соде 2-3 капли эфирного масла лимона или лаванды. Это придаст обуви приятный аромат. Сода — ваш главный помощник . Фото: Изображение Midjourney Цедра цитрусовых Кожура апельсинов, лимонов или грейпфрутов отлично нейтрализует запахи. Положите свежую цедру в обувь и оставьте на ночь. Натуральные масла, содержащиеся в кожуре, не только убирают запах, но и дарят легкий цитрусовый аромат. Чайные пакетики Использованные и высушенные пакетики черного чая — простой способ убрать неприятный запах. Поместите их внутрь обуви и оставьте на сутки. Чай обладает природными абсорбирующими свойствами, что помогает вытягивать лишнюю влагу и запахи. Соленые мешочки Соль эффективно поглощает влагу, а значит, и запахи. Насыпьте крупную соль в старый носок, завяжите его и положите внутрь обуви. Для усиления эффекта можно добавить цедру цитрусовых. — Этот способ я использую сама. Соль — доступное средство, которое всегда под рукой. Главное — не забывать оставлять обувь на проветривании после обработки, — рекомендует блогер. Тальк или детская присыпка Тальк помогает справляться с излишней влажностью, что автоматически снижает вероятность появления запахов. Насыпьте немного талька внутрь обуви и распределите. Если обувь предстоит носить долго, обработайте тальком и ноги. Тальк или детская присыпка . Фото: Изображение Midjourney Альтернативные методы 1. Освежители воздуха для автомобилей Простые освежители воздуха могут стать временным решением. Положите ароматизатор внутрь обуви на несколько часов, чтобы убрать неприятный запах и придать приятный аромат. 2. Стиральная машина для текстильной обуви Если ваша обувь подходит для стирки, то стельки можно достать, а сами кроссовки или тапочки постирать в машинке. Это радикальный, но действенный метод. Используйте деликатный режим и мешок для стирки. Ранее эксперты рассказали, как победить пятна мазута без лишних затрат. Хватит падать! Сделайте обувь нескользящей за 5 минут Узнать подробнее Читайте также: Не только для унитаза: 4 удивительных способа использования туалетного ёршика! В квартире холодно из-за пыли — как сделать батареи действительно теплыми? Праздники закончились, а грязная квартира осталась — убираем последствия за 5 минут