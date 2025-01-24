Больше не надо стеснять в гостях — как избавиться от запаха в обуви

Posted 24 января, 11:57
Published 24 января, 11:57
Modified 24 января, 11:59
Updated 24 января, 11:59
Запах в обуви возникает из-за размножения бактерий и грибков в условиях повышенной влажности и тепла. Обувь, особенно закрытая, становится идеальной средой для их развития. Влажность может появляться из-за потеющих ног, мокрой погоды или недостаточного просушивания обуви после носки. Как результат — запах, который бывает сложно устранить.
— Проблема запаха в обуви знакома каждому. Даже самая дорогая пара может начать неприятно пахнуть, если за ней не ухаживать должным образом. Но выход есть, и он очень простой, — отмечает Анна, домохозяйка и создатель канала «Советы для дома».
Сода известна своими абсорбирующими и нейтрализующими свойствами. Чтобы устранить запах, насыпьте небольшое количество соды в обувь, распределите по стельке и оставьте на ночь. Утром просто вытряхните остатки. Если обувь сильно пахнет, процедуру можно повторить несколько раз.
Бонус: для большего эффекта добавьте к соде 2-3 капли эфирного масла лимона или лаванды. Это придаст обуви приятный аромат.
Кожура апельсинов, лимонов или грейпфрутов отлично нейтрализует запахи. Положите свежую цедру в обувь и оставьте на ночь. Натуральные масла, содержащиеся в кожуре, не только убирают запах, но и дарят легкий цитрусовый аромат.
Использованные и высушенные пакетики черного чая — простой способ убрать неприятный запах. Поместите их внутрь обуви и оставьте на сутки. Чай обладает природными абсорбирующими свойствами, что помогает вытягивать лишнюю влагу и запахи.
Соль эффективно поглощает влагу, а значит, и запахи. Насыпьте крупную соль в старый носок, завяжите его и положите внутрь обуви. Для усиления эффекта можно добавить цедру цитрусовых.
— Этот способ я использую сама. Соль — доступное средство, которое всегда под рукой. Главное — не забывать оставлять обувь на проветривании после обработки, — рекомендует блогер.
Тальк помогает справляться с излишней влажностью, что автоматически снижает вероятность появления запахов. Насыпьте немного талька внутрь обуви и распределите. Если обувь предстоит носить долго, обработайте тальком и ноги.
Простые освежители воздуха могут стать временным решением. Положите ароматизатор внутрь обуви на несколько часов, чтобы убрать неприятный запах и придать приятный аромат.
Если ваша обувь подходит для стирки, то стельки можно достать, а сами кроссовки или тапочки постирать в машинке. Это радикальный, но действенный метод. Используйте деликатный режим и мешок для стирки.
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