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Posted 24 января, 11:26

Published 24 января, 11:26

Modified 24 января, 11:28

Updated 24 января, 11:28

Боец из Башкирии погиб в День Победы

Боец из Башкирии погиб в День Победы

24 января 2025, 11:26
Фото: 1MI.
Прощание с войном состоялось в местном ДК, сообщает в пятницу, 24 января, администрация города Кумертау.

Траурная церемония прощания состоялась в ДК «Угольщиков» в Кумертау утром в пятницу, 24 января. Горожане проводили в последний путь своего земляка — погибшего на СВО Алексея Подшиваленко. Информации о погибшем бойце немного. Известно, что погиб в День Победы, 9 мая 2024 года.

Алексей Подшиваленко родился 20 апреля 1976 года в Кумертау. Прошлой зимой, 20 января 2024 года, уроженец Кумертау заключил свой первый контракт и отправился на военную службу на территорию проведения специальной военной операции. К сожалению, прошлой весной Алексей героически погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя свой долг как солдат. Его подвиг будет жить в сердцах и памяти земляков и соотечественников.

— Нет таких больше слов, чтоб разделить горе родителей, жён и детей, вечная память, очень жаль, соболезнования, — пишут пользователи соцсетей.

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Напомним, ранее «Башкирский батальон» рассказал историю того, как отважный и очаровательный медик из Башкирии попала в блиндажи СВО.

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