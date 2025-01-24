Боец из Башкирии погиб в День Победы

Алексей Подшиваленко родился 20 апреля 1976 года в Кумертау. Прошлой зимой, 20 января 2024 года, уроженец Кумертау заключил свой первый контракт и отправился на военную службу на территорию проведения специальной военной операции. К сожалению, прошлой весной Алексей героически погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя свой долг как солдат. Его подвиг будет жить в сердцах и памяти земляков и соотечественников.