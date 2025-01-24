Боец из Башкирии погиб в День Победы

Posted 24 января, 11:26
Published 24 января, 11:26
Modified 24 января, 11:28
Updated 24 января, 11:28
Траурная церемония прощания состоялась в ДК «Угольщиков» в Кумертау утром в пятницу, 24 января. Горожане проводили в последний путь своего земляка — погибшего на СВО Алексея Подшиваленко. Информации о погибшем бойце немного. Известно, что погиб в День Победы, 9 мая 2024 года.
Алексей Подшиваленко родился 20 апреля 1976 года в Кумертау. Прошлой зимой, 20 января 2024 года, уроженец Кумертау заключил свой первый контракт и отправился на военную службу на территорию проведения специальной военной операции. К сожалению, прошлой весной Алексей героически погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя свой долг как солдат. Его подвиг будет жить в сердцах и памяти земляков и соотечественников.
— Нет таких больше слов, чтоб разделить горе родителей, жён и детей, вечная память, очень жаль, соболезнования, — пишут пользователи соцсетей.
Напомним, ранее «Башкирский батальон» рассказал историю того, как отважный и очаровательный медик из Башкирии попала в блиндажи СВО.