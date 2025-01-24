Автобусом, пароходом, фуникулером. Будет ли в Уфе дорога к садам в Дудкино?

После открытия «Восточного выезда» из Уфы дорога, соединившая между собой трассы М-7 и М-5, протянулась через массив садов. Владельцы до сих пор не знают о дальнейшей судьбе своих участков. Что будет с этими территориями? Построят ли там коттеджные поселки? Снесут ли сады? И будет ли хорошая дорога?

Незначительное количество СНТ попали под снос еще при строительстве моста. Остальные же остались невредимы. Автобусом, канаткой и паромом. Как добраться до сада в Дудкино? Близость дач к городу, с одной стороны, привлекательна для жителей Уфы, но дорога к ним обходиться дорого. — Сначала мы едем на автобусе с Центрального рынка до остановки Трамплин. Затем оплачиваем канатную дорогу, после — переправу на пароме. Для пенсионеров это дорого. А среди владельцев садов в этом районе нас большинство. Строиться и улучшать условия дачи нет сил и дорого. Молодые получают в наследство от родителей или бабушек, приводят в порядок свои дачи. Кто-то живет здесь круглый год. А что дальше будет с нашими садами? Никто не знает. Стоит ли их продавать, не стоит? — интересуется пенсионерка Татьяна. Близко к городу, но недоступно . Фото: Максим Штурм Дорога к садам на авто — Эти сады для многих стали как чемодан без ручки. И забросить жалко, и содержать дорого. А продать не получается. Чтобы добраться на автомобиле, нужно сделать огромный крюк по разбитой дороге. Ее вроде начали делать. Насыпали щебень крупной фракции, по которому невозможно ездить — ходовая машины летит. В результате параллельно с насыпанной дорогой идет старая накатанная. По ней и ездят, когда нет дождей. Чтобы доставить строительный материал, инструменты, мебель, приходится платить втридорога, да еще и не каждый водитель согласится туда поехать. А на канатке и пароме много ли перевезешь? — рассказала Ирина, владелица дачи в районе Дудкино. Уфимские дороги перероют коммунальщики Узнать подробнее Однако ответ администрации звучит так: — В рамках реализации программы ремонта подъездных путей к садовым участкам, которой подразумевается отсыпка дорог к СНТ, в 2022 году в Кировском районе Уфы выполнены работы по щебенению подъездной дороги к садовым некоммерческим товариществам: «Зелёный мыс», «Маяк», «Красный сад», «Труд», «Дорожник», «Берёзки-4», «Гипроводхоз», «Октябрь-5», «Журналист», «Дубки», «Рассвет», «Уфимка», «Ягодка». Выходит, что улучшения дорог ждать еще не скоро? Дорога в Дудкино из щебня крупной фракции . Фото: avito.ru Будут ли съезды к садам? С этим вопросом мы также обратились в Администрацию города. — Приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 10.06.2024 № 175 утверждена документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан — новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 „Урал“ („Восточный выезд“)». По проекту изъятие земельных участков предусмотрено только в границах красных линий автодороги. Утвержденная планировочная документация на прилегающую территорию, со сносом существующих садовых товариществ, отсутствует. Разработка планировочной документации не ведется, — ответили в Администрации Уфы. Будут ли съезды после моста Восточного выезда? . Фото: Максим Штурм Несмотря на близость к городу. Они остаются труднодоступными, как и прежде. Доступность имеет большое влияние на стоимость участков. Также влияет размер участков, а в старых СНТ они небольшие 4-6 соток. Инфраструктура, которой просто нет. Лестница для пешеходов на мосту В 2025 году на мост Восточного выезда Уфы откроется доступ для пешеходов. Об этом в ходе брифинга на телеканале БСТ 27 декабря 2024 года рассказал и. о. руководителя ГКУ Транспортная дирекция РБ Кирилл Бруньковский. — Пешеходы смогут подниматься на мост со стороны города по лестничным маршам, переходить через него и спускаться вниз. На мостовой переход можно будет не только подняться пешком, но и проехать на велосипеде, самокате или взять с собой детскую коляску, — было сказано на брифинге. Это было предусмотрено проектом изначально. Реализация проекта лестничных маршей для пешеходов будет осуществлена уже 2025 году. Это может значительно удешевить дорогу садоводов к своим участкам, и возможно, повлияет на стоимость садов. Вывод: Близость садов к городу привлекательна для жителей Уфы, но дорога к ним обходиться дорого. Объездная дорога для авто не лучшего качества. Альтернатива — лестница с моста «Восточного выезда». Но будет ли она удобной для пожилых людей или для того, чтобы доставить крупногабаритный груз, не ясно. По официальным данным, полученным от Администрации города, утвержденной документации на прилегающую территорию со сносом существующих садовых товариществ отсутствует. Разработка планировочной документации не ведется. А новый садово-огородный сезон не за горами. Участок в Дудкино . Фото: avito.ru А новый садово-огородный сезон не за горами . Фото: 1MI Читайте также: Зимние оттепели и дожди: невидимые угрозы для сада и спасительные меры