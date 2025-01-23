Звезды переходят от бодипозитива к похудению

Posted 23 января, 12:47
Published 23 января, 12:47
Modified 23 января, 12:47
Updated 23 января, 12:47
Без сомнения, каждый человек обладает своей неповторимостью и заслуживает уважения и принятия независимо от внешности. Тем не менее, если появляется возможность самосовершенствования, почему бы не воспользоваться ею? Например, Полина Гагарина сбросила 40 килограммов и в 37 лет выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова уменьшила свой вес на 84 килограмма, сохранив свою привлекательность, а Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном похудела на 40 килограммов, пишет 56orb.ru.
Также заметно, что многим бывшим поклонницам бодипозитива стало проще принимать себя после потери лишних килограммов. В прошлом году в России начали выпускать препарат против ожирения на основе семаглутида. В рамках стратегии импортозамещения компания «Промомед» зарегистрировала лекарство «Велгия», которое уже появилось в аптеках. Препарат помогает пациентам с нарушениями обмена веществ, такими как ожирение и диабет второго типа.
Российская актриса Кристина Бабушкина отмечает важность поддержания формы, однако признается, что из-за занятости она не всегда может посещать фитнес-зал. Следовать диетам также непросто при её рабочем графике, который заполнен репетициями и вечерними спектаклями. По её словам, как и многим другим, ей хочется насладиться вкусной едой в перерывах между рабочими делами. Поэтому она предполагает, что рано или поздно придётся искать иные методы для сохранения стройности.