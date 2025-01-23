Звезды переходят от бодипозитива к похудению

Без сомнения, каждый человек обладает своей неповторимостью и заслуживает уважения и принятия независимо от внешности. Тем не менее, если появляется возможность самосовершенствования, почему бы не воспользоваться ею? Например, Полина Гагарина сбросила 40 килограммов и в 37 лет выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова уменьшила свой вес на 84 килограмма, сохранив свою привлекательность, а Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном похудела на 40 килограммов, пишет 56orb.ru.