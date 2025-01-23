ЖК «Сапфир» — идеальный вариант для тех, кто любит центр

Posted 23 января, 12:45
Published 23 января, 12:45
Modified 23 января, 12:48
Updated 23 января, 12:48
Вот только с жилым фондом в центре не все просто. Большая часть расположенных здесь зданий построена еще в советские времена. Проходные дворы, старые подъезды, не удобные планировки и устаревшие коммуникации, при таких данных сложно представить себе высокий уровень комфорта.
— На сегодняшний день в центре наблюдается острый дефицит свободных участков под застройку. Поэтому спрос на качественные новостройки в этой локации многократно превышает предложение. В особенности мало вариантов у тех, кто хочет купить квартиру от застройщика, например, по семейной ипотеке, но не готов рассматривать варианты на котловане и ждать 2-3 года пока завершится строительство. В этом случае стоит рассмотреть покупку в жилом комплексе «Сапфир» рядом с ТЦ «Мир». Он не только отвечает всем критериям комфорт-класса и располагается в удачном месте, но и находится на завершающей стадии строительства, ввод в эксплуатацию намечен на конец этого года. Кроме того, только до 31 января у вас есть возможность приобрести квартиру в ЖК «Сапфир» с выгодой до 1500000 рублей, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Так как ЖК «Сапфир» ориентирован на разные группы населения: студенты, молодые семьи и взрослое поколение, застройщик очень тщательно выбирал место для его строительства. Именно здесь на пересечении ул. Комсомольская и ул. Бессонова удобно будет всем.
— Удачное месторасположение даёт ЖК «Сапфир» ряд преимуществ: высокая транспортная доступность как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Из окон начиная с 8 этажа открываются завораживающие виды на лесопарковый массив. Но самое главное, чем ценен этот район — это развитая инфраструктура. В непосредственной близости находятся 2 торговых центра и продуктовые гипермаркеты. Для приятного времяпрепровождения есть сквер 50-летия октября. Для деловых и дружеских встреч кафе и рестораны. Фитнесс-центр для тренировок. А семьи с детьми оценят большой выбор детских садов и школ, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Одной из ключевых отличительных характеристик ЖК является квартирография — это единственный ЖК в Уфе, где нет ни одной малометражной студии. По словам застройщика, такое решение повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. А это значит, что легко можно будет договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.
— Проектируя ЖК «Сапфир», мы решили уйти от тренда современной застройки — сокращение квадратных метров, и ориентироваться на тех, кто покупает квартиру для себя и своей семьи. Там предусмотрено всего 7-9 квартир на этаже самая маленькая из которых имеет площадь 36 кв. метров. — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Ну и конечно, важно отметить, подход застройщика к созданию комфортной, а главное безопасной территории для повседневного отдыха жителей. Двор в ЖК «Сапфир» — это не просто участок, прилегающий к дому, а многофункциональное пространство, где все жильцы не зависимо от возраста и темперамента смогут найти занятие по душе. И особенно интересно будет детям.
— Мы придерживаемся философии гармоничного развития детей. И понимая, насколько важно наполнение игровой зоны для развития полезных навыков и формирования личности ребёнка, предусмотрели всё: горки и лесенки, самые разные туннели, качалки, лазалки и домики! Функциональный детский городок будет разделён на возрастные зоны, где малыши смогут весело проводить время в песочнице, а дети постарше смогут попрыгать на батуте, весело скатываться с горок и качаться на качелях так, чтобы захватывало дух! — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
На текущий момент, ЖК «Сапфир» уже полностью возведён, строители активно облицовывают фасады, идёт утепление балконов и установка радиаторов отопления, ведутся электрические и сантехнические работы.
Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте , по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.
Проектная декларация застройщика опубликована на сайте наш. дом.рф.