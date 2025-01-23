ЖК «Сапфир» — идеальный вариант для тех, кто любит центр

Одной из ключевых отличительных характеристик ЖК является квартирография — это единственный ЖК в Уфе, где нет ни одной малометражной студии. По словам застройщика, такое решение повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. А это значит, что легко можно будет договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.