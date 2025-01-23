Вице-премьер Башкирии остался зимовать за решёткой

Posted 22 января, 21:01
Published 22 января, 21:01
Modified 22 января, 21:03
Updated 22 января, 21:03
Ранее Басманный суд Москвы принял решение оставить чиновника за решёткой до 28 февраля. Адвокат Марзаева попытался обжаловать это решение, однако служители фемиды остались непреклонны.
Напомним, в сентябре 2024 года госслужащего задержали по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствие, речь идёт как минимум о ₽37 млн, которые он получил от транспортной компании за покровительство.
Ранее Mkset рассказывал, кого из видных региональных чиновников «недосчитались» по итогам 2024 года из-за уголовных дел.