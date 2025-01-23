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Posted 22 января, 21:01

Published 22 января, 21:01

Modified 22 января, 21:03

Updated 22 января, 21:03

Алану Марзаеву отказали в переводе на домашний арест

Вице-премьер Башкирии остался зимовать за решёткой

22 января 2025, 21:01
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы.

Алану Марзаеву отказали в переводе на домашний арест

Замглавы башкортостанского правительства Алан Марзаев пробудет под стражей до конца зимы 2025 года, пишут местные СМИ в четверг, 23 января.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение оставить чиновника за решёткой до 28 февраля. Адвокат Марзаева попытался обжаловать это решение, однако служители фемиды остались непреклонны.

Напомним, в сентябре 2024 года госслужащего задержали по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствие, речь идёт как минимум о ₽37 млн, которые он получил от транспортной компании за покровительство.

Кого из чиновников Башкирии отправили в отставку в 2024 году из-за криминала
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Ранее Mkset рассказывал, кого из видных региональных чиновников «недосчитались» по итогам 2024 года из-за уголовных дел.

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