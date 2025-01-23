В Уфе прозвучали выстрелы

Правоохранители начали расследование и выяснили, что между двумя горожанами случилась ссора прямо на остановке общественного транспорта «Микрорайон Северный-Посадский». Словесная ссора из-за личной неприязни между уфимцами перешла в драку, доведшую одного из участников до больницы, и пальбу в воздух.