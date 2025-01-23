В Уфе прозвучали выстрелы

Posted 23 января, 13:19
Published 23 января, 13:19
Modified 23 января, 17:39
Updated 23 января, 17:39
В одну из уфимских больниц обратился мужчина с просьбой оказать медпомощь. У уфимца были сильные телесные повреждения насильственного характера. Сотрудники медучреждения передали информацию об избитом пациента в полицию.
Правоохранители начали расследование и выяснили, что между двумя горожанами случилась ссора прямо на остановке общественного транспорта «Микрорайон Северный-Посадский». Словесная ссора из-за личной неприязни между уфимцами перешла в драку, доведшую одного из участников до больницы, и пальбу в воздух.
Полиция быстро нашла любителя уличных разборок — им оказался 28-летний местный житель. У задержанного уфимца обнаружили травматический пистолет. Оружие изъяли и возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее Mkset рассказал, что уфимцы, размахивающий топорами и тесаками во время ссоры, отправились в колонию.