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Posted 23 января, 13:19

Published 23 января, 13:19

Modified 23 января, 17:39

Updated 23 января, 17:39

В Уфе прозвучали выстрелы

В Уфе прозвучали выстрелы

23 января 2025, 13:19
Фото: 1MI.
Уфимская больница помогла правоохранительным поймать стрелка, сообщили в региональном МВД в четверг, 23 января.

В одну из уфимских больниц обратился мужчина с просьбой оказать медпомощь. У уфимца были сильные телесные повреждения насильственного характера. Сотрудники медучреждения передали информацию об избитом пациента в полицию.

Правоохранители начали расследование и выяснили, что между двумя горожанами случилась ссора прямо на остановке общественного транспорта «Микрорайон Северный-Посадский». Словесная ссора из-за личной неприязни между уфимцами перешла в драку, доведшую одного из участников до больницы, и пальбу в воздух.

Полиция быстро нашла любителя уличных разборок — им оказался 28-летний местный житель. У задержанного уфимца обнаружили травматический пистолет. Оружие изъяли и возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Ранее Mkset рассказал, что уфимцы, размахивающий топорами и тесаками во время ссоры, отправились в колонию.

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