В Татарстане запустили выплаты контрактникам до 2,8 миллиона рублей

Posted 23 января, 14:42
Published 23 января, 14:42
Modified 23 января, 14:42
Updated 23 января, 14:42
Эта сумма складываются из нескольких частей: 2,1 миллиона — региональная выплата от властей республики, 400 тысяч — федеральная выплата от Минобороны и до 300 тысяч рублей — поддержка от муниципалитетов и предприятий. Данная мера будет действовать до 1 апреля текущего года. Об этом пишет портал inkazan.ru.
Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Право на единовременную выплату имеют все, кто заключит контракт в Татарстане. Для жителей других регионов и иностранных граждан предусмотрены оплата проезда и проживание на время оформления документов.
Благодаря работе центра контрактной службы «Батыр» в Казани процесс оформления занимает не более одного дня. Сотрудники центра помогают собрать документы, пройти медосмотр, определить категорию годности и получить положенные льготы и выплаты. Иностранным гражданам и их семьям оказывают помощь в оформлении российского гражданства и ИНН, сообщает inkazan.ru.
Финансовая поддержка для военнослужащих по контракту начала действовать на территории республики с 6 июля прошлого года.
Подробнее об условиях службы, выплатах и льготах можно узнать на сайте центра «Батыр» или на портале «Забота о своих».
Также для получения подробной информации о службе по контракту в ВС РФ, премиях, льготах и выплатах можно посетить сайт heroes-tatarstan.ru или позвонить по телефону 117. Помимо этого, можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный номер: (843) 221-44-52.
За дополнительной консультацией можно обратиться по федеральному номеру горячей линии: 8-800-222-59-00 или через межрегиональный кол-центр по номеру 117.