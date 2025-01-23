В Татарстане запустили выплаты контрактникам до 2,8 миллиона рублей

Эта сумма складываются из нескольких частей: 2,1 миллиона — региональная выплата от властей республики, 400 тысяч — федеральная выплата от Минобороны и до 300 тысяч рублей — поддержка от муниципалитетов и предприятий. Данная мера будет действовать до 1 апреля текущего года. Об этом пишет портал inkazan.ru.