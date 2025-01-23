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Posted 23 января, 17:17

Published 23 января, 17:17

Modified 23 января, 17:18

Updated 23 января, 17:18

В России начинают функционировать новые удобные интернет-сервисы для автомобилистов

В России начинают функционировать новые удобные интернет-сервисы для автомобилистов

23 января 2025, 17:17
Фото: Изображение Midjourney.
После ухода ряда западных и европейских компаний с российского авторынка освободились ниши для новых игроков, чьи технологии не только сопоставимы с конкурентами, но иногда и превосходят их.

Владельцы автомобилей премиум-класса, как правило, ожидают от них безупречной и комфортной работы онлайн-сервисов, которые предлагают широкий спектр функций — от удаленного управления до диагностики состояния автомобиля. Об этом пишет newsnn.ru.

Современные онлайн-сервисы на автомобильном рынке позволяют пользователям управлять различными функциями своего автомобиля с помощью смартфона, а также получать важные данные. Это — BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (для флагманских моделей внедорожников EXEED RX и VX).

В системе EXEED Connect через приложение пользователи могут не только удаленно контролировать различные функции автомобиля, такие как запуск двигателя, активация климат-контроля или подогрев сидений, но и получать важную информацию о пробеге, среднем расходе топлива, текущем состоянии автомобиля и давлении в шинах.

Основными задачами таких сервисов являются обеспечение удобства и безопасности, а также предоставление дополнительных функций для владельцев премиальных внедорожников, которые хотят в любой момент иметь доступ к актуальной информации о своем автомобиле. Во время поездки система предлагает информацию о загруженности дорог, пробках и погодных условиях. Умное приложение также может напомнить пользователю о том, когда наступает время следующего технического обслуживания или если нужно записаться на плановые работы в сервисный центр.

В современном мире онлайн-сервисы для автомобилей, особенно премиальных моделей, становятся неотъемлемой частью, а не роскошью. Безопасность и максимальная эффективность использования авто выходят на первый план, требуя выбора решения, предоставляющего полный контроль над автомобилем.

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