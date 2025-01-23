В России начинают функционировать новые удобные интернет-сервисы для автомобилистов

Основными задачами таких сервисов являются обеспечение удобства и безопасности, а также предоставление дополнительных функций для владельцев премиальных внедорожников, которые хотят в любой момент иметь доступ к актуальной информации о своем автомобиле. Во время поездки система предлагает информацию о загруженности дорог, пробках и погодных условиях. Умное приложение также может напомнить пользователю о том, когда наступает время следующего технического обслуживания или если нужно записаться на плановые работы в сервисный центр.