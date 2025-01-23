В Поволжье хакеры чаще атакуют компании в сфере оказания услуг и здравоохранения

Всего с октября по декабрь прошлого года провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тысяч DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год — больше 68,5 тысяч атак этого типа. Приволжский федеральный округ, куда входит Уфа, замыкает ТОП-3 по распределению DDoS-атак в 2024 году. На него пришлось почти 13% инцидентов.