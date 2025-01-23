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Posted 23 января, 14:57

Published 23 января, 14:57

Modified 23 января, 17:35

Updated 23 января, 17:35

Башкортостан вошел в топ-10 регионов по качеству жизни

В Башкирии отлично живут — эксперты

23 января 2025, 14:57
Фото: https://bolshayastrana.com
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Башкортостан вошел в топ-10 регионов по качеству жизни

Башкирия заняла десятое место в России по уровню качества жизни, сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) в четверг, 23 января.

Ежегодно АСИ проводит опрос населения для составления рейтинга регионов России по качеству жизни. В опросах жители оценивают десять направлений: доступность жилья, трудоустройства, медицины, экологии, безопасности и прочего.

Рейтинг качества жизни за 2024 год возглавила Москва, следом шел Санкт-Петербург, а замкнул тройку лидеров Татарстан. Республика Башкортостан расположилась на десятом месте, уступив Тюменской, Московской, Сахалинской, Тульской и Нижегородской областям, а также ХМАО-Югре.

Агентство стратегических инициатив — это некоммерческая организация, созданная в России для содействия развитию новых инициатив в различных сферах экономики и социальной жизни. Основная цель АСИ — повысить конкурентоспособность России, способствовать развитию предпринимательства и инноваций.

Основные направления деятельности АСИ:

  • Поддержка предпринимательства;
  • Инновации и технологическое развитие;
  • Повышение качества социальных услуг;
  • Разработка стратегий и инициатив;
  • Мониторинг и анализ.

Как попасть в их сферу внимания:

  • Участие в конкурсах и программах: АСИ проводит различные конкурсы и программы для стартапов, предпринимателей и организаций. Участие в них может стать хорошим способом получить поддержку и финансирование.
  • Составление проектов: Если у вас есть идея для инновационного проекта или бизнес-модели, вы можете обратиться в АСИ с предложением, которое может быть рассмотрено.
  • Сетевое взаимодействие: Участие в мероприятиях, организуемых АСИ, таких как форумы, конференции и семинары, может помочь установить полезные деловые контакты.
  • Партнёрство: Если вы представляете компанию или организацию, которая может быть интересна АСИ в рамках их инициатив, можно предложить сотрудничество.
  • Регистрация на портале: У АСИ есть портал, где можно узнать о текущих инициативах и возможностях сотрудничества.
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