В Башкирии отлично живут — эксперты

Posted 23 января, 14:57
Published 23 января, 14:57
Modified 23 января, 17:35
Updated 23 января, 17:35
Ежегодно АСИ проводит опрос населения для составления рейтинга регионов России по качеству жизни. В опросах жители оценивают десять направлений: доступность жилья, трудоустройства, медицины, экологии, безопасности и прочего.
Рейтинг качества жизни за 2024 год возглавила Москва, следом шел Санкт-Петербург, а замкнул тройку лидеров Татарстан. Республика Башкортостан расположилась на десятом месте, уступив Тюменской, Московской, Сахалинской, Тульской и Нижегородской областям, а также ХМАО-Югре.
Агентство стратегических инициатив — это некоммерческая организация, созданная в России для содействия развитию новых инициатив в различных сферах экономики и социальной жизни. Основная цель АСИ — повысить конкурентоспособность России, способствовать развитию предпринимательства и инноваций.
Основные направления деятельности АСИ:
Как попасть в их сферу внимания: